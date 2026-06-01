Ex Barcelona confirma sorpresivamente si llegará a Sporting Cristal para el Clausura: "Contrato"

Sporting Cristal será uno de los clubes que tendrá mayor actividad durante el mercado. La necesidad de potenciar el plantel y pelear la zona baja de la Liga 1 lo obligan a tomar medidas radicales para conseguir mejores resultados en lo que resta de la temporada. En medio de ello, un delantero, con pasado en Barcelona SC, ha revelado si llegará a tienda celeste para el Torneo Clausura.

Ex Barcelona SC se pronuncia sobre posibilidad de llegar a Sporting Cristal

Nos referimos a Carlos Garcés, el atacante que hoy defiende a Cienciano del Cusco y que ha sido pieza fundamental a lo largo del Torneo Apertura y Copa Sudamericana. En medio del deseo de Sporting Cristal por querer reforzar su primer equipo, el delantero ecuatoriano ha entrado en el radar de los rimenses y hay posibilidades de que se presente un batacazo en el próximo libro de pases.

Ante este panorama, Garcés no calló luego de la victoria del 'Papá' ante los celestes y no solo declaró en base al partido que sacaron adelante ante los del Rímac, sino ante la posibilidad de dejar Cusco para llegar a uno de los grandes del fútbol peruano como Sporting Cristal.

"Estoy feliz de estar acá en Cienciano y en Cusco. Estoy viviendo un momento importante en mi carrera. Hay acercamientos, pero nada concreto. Estoy concentrado y feliz en Cienciano. Tengo contrato con el club, veremos qué pasa", declaró Carlos Garcés a L1 MAX.

Carlos Garcés suena como refuerzo en Sporting Cristal.

De esta manera, se verá cómo avanzan las negociaciones que pretenda Sporting Cristal con miras al inicio del Torneo Clausura 2026. Muchos nombres han sonado en el entorno celeste y algunos están muy avanzados para poder ilusionar al hincha bajopontino ante este complicado momento que viven en la temporada.

¿Cuál es el valor de Carlos Garcés?

Según el portal Transfermarkt, Carlos Garcés tiene un valor de mercado de 175 mil euros a sus 36 años. El atacante logró su mejor versión en la edición 2019, en el que llegó a registrar una cifra de 2 millones de euros. El contrato del delantero ecuatoriano con Cienciano termina en diciembre del 2026.