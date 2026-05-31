- Hoy:
- Partidos de hoy
- FC Cajamarca vs Alianza Lima
- Brasil vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Alianza Lima empató 0-0 ante Universitario y generó la preocupación de los hinchas en Matute
Alianza Lima y Universitario de Deportes empataron 0-0 desde el Estadio Alejandro Villanueva y desató la molestia de los hinchas blanquiazules.
Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron un discreto empate 0-0 desde el Estadio Alejandro Villanueva durante su estreno en la Fase de Grupos de la Liga 3 2026. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones en un encuentro que terminó dejando más lucha que emociones.
PUEDES VER: Seleccionado peruano se despidió de Alianza Lima tras ganar el Apertura: "Gracias por todo"
Alianza Lima empató 0-0 ante Universitario y desató la preocupación de los hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva
Con este resultado, tanto blanquiazules como cremas sumaron su primer punto en el Grupo 2, aunque quedaron relegados en la clasificación luego de que clubes como Juventud Huracán, Unión Huaral y Pacífico FC arrancaran el torneo con victorias.
A lo largo del partido se registraron algunas aproximaciones sobre ambas porterías, pero la falta de precisión en los últimos metros impidió que el marcador se moviera. La intensidad del clásico también derivó en varios cruces entre los jugadores y constantes infracciones que cortaron el ritmo del juego.
Alianza Lima empató 0-0 ante Universitario por la Liga 3 2026
Para el complemento, ambos entrenadores intentaron cambiar la historia con variantes desde el banco de suplentes. Sin embargo, las modificaciones no tuvieron el efecto esperado y el trámite se mantuvo equilibrado hasta el pitazo final.
De esta manera, Alianza Lima y Universitario tuvieron que conformarse con repartirse los puntos en su debut liguero. Ahora, ambos conjuntos deberán corregir errores y buscar una mejor versión en la siguiente jornada para no ceder terreno en la pelea por la clasificación.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90