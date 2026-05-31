Alianza Lima empató 0-0 ante Universitario y generó la preocupación de los hinchas en Matute

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron un discreto empate 0-0 desde el Estadio Alejandro Villanueva durante su estreno en la Fase de Grupos de la Liga 3 2026. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones en un encuentro que terminó dejando más lucha que emociones.

Alianza Lima empató 0-0 ante Universitario y desató la preocupación de los hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva

Con este resultado, tanto blanquiazules como cremas sumaron su primer punto en el Grupo 2, aunque quedaron relegados en la clasificación luego de que clubes como Juventud Huracán, Unión Huaral y Pacífico FC arrancaran el torneo con victorias.

A lo largo del partido se registraron algunas aproximaciones sobre ambas porterías, pero la falta de precisión en los últimos metros impidió que el marcador se moviera. La intensidad del clásico también derivó en varios cruces entre los jugadores y constantes infracciones que cortaron el ritmo del juego.

Alianza Lima empató 0-0 ante Universitario por la Liga 3 2026

Para el complemento, ambos entrenadores intentaron cambiar la historia con variantes desde el banco de suplentes. Sin embargo, las modificaciones no tuvieron el efecto esperado y el trámite se mantuvo equilibrado hasta el pitazo final.

De esta manera, Alianza Lima y Universitario tuvieron que conformarse con repartirse los puntos en su debut liguero. Ahora, ambos conjuntos deberán corregir errores y buscar una mejor versión en la siguiente jornada para no ceder terreno en la pelea por la clasificación.