¿Deja Alianza Lima? Olimpia quiere fichar a Federico Girotti y ya hizo propuesta: "Se acercó..."

El Torneo Apertura ya es historia para Alianza Lima y en breve debe comenzar la planificación de cara al Clausura. Se especula con algunos nombres que podrían llegar como refuerzos y también se habla de que algunos elementos pueden salir en busca de mayor continuidad para el segundo semestre de la campaña.

Uno de los nombres que no pudo consolidarse fue Federico Girotti, quien tuvo que competir con Luis Ramos y Paolo Guerrero. Estos dos fueron los que tuvieron más minutos que el artillero argentino. ¿Buscará nuevos horizontes en busca de más actividad?

Según lo revelado por el periodista José Varela, Olimpia de Paraguay se contactó con el ‘Tanque’ para incorporarlo a su plantilla con miras a la segunda parte del año.

Video: Linkeados.

"De acuerdo a lo que pude recibir como información, Federico Girotti tuvo una propuesta del Olimpia de Paraguay, se acercó a preguntar”, dijo el comunicador en el programa 'Modo Fútbol', que se emite por el canal de YouTube de Linkeados. Es una opción para el ‘Decano’ entre otros nombres que barajan.

"A Olimpia lo dirige 'Vitamina' Sánchez y están buscando a otro delantero. Y en esas alternativas en el mercado sudamericano habían pensando en Federico Girotti”, agregó Varela, quien finalmente reveló que Girotti no se moverá de La Victoria y luchará por el titularato en el Clausura.

"Se mantiene en Alianza Lima, no va a Paraguay. Como bien lo ha dicho, se queda en el Clausura para pelear y tener la posibilidad de jugar más. Ha demostrado su capacidad", culminó Varela, con lo que confirma la continuidad del delantero, que pugnará por ser el ‘9’ titular de los blanquiazules.

Federico Girotti: valor en el mercado

De acuerdo con la última actualización del portal especializado Transfermarkt, Federico Girotti tiene una cotización de 1,5 millones de euros.



