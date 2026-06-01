Juan Aurich piensa en grande y anuncia la incorporación de ex Universitario: "Protagonista"

Un histórico del fútbol peruano quiere volver a lo más alto y no escatima esfuerzos para reestructurar sus cimientos de cara a los próximos desafíos. Con el firme objetivo de recuperar el protagonismo perdido y pisar fuerte en su categoría, Juan Aurich ha dado un golpe sobre la mesa al cerrar la incorporación de un experimentado estratega con pasado en Universitario de Deportes.

Se trata del cuadro chiclayano, que mediante sus redes oficiales le dio una calurosa bienvenida a Gustavo Vassallo. El exfutbolista asume formalmente el cargo de director deportivo del club norteño, una apuesta ambiciosa con la que el Ciclón del Norte busca inyectar liderazgo y una visión estratégica a su proyecto institucional.

La llegada de Vassallo al conjunto rojo genera expectativa entre los aficionados, ya que se trata de un personaje que conoce muy bien las exigencias de la alta competencia. En su etapa como jugador profesional, tuvo un recordado paso por Universitario de Deportes en la temporada 2007.

"El Club Juan Aurich da la bienvenida a Gustavo Vassallo como Director Deportivo para la presente temporada. Su experiencia, liderazgo y visión estratégica fortalecerán nuestro proyecto deportivo, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un equipo competitivo y protagonista. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa!”, destacó el cuadro chiclayano en su comunicado oficial. La consigna es clara en el norte: armar una estructura sólida que le permita pelear de igual a igual y meterse nuevamente en la élite del balompié nacional.

Gustavo Vassallo es anunciado como director deportivo de Juan Aurich

Con este importante movimiento en las oficinas, Juan Aurich no solo asegura a un gestor con amplio recorrido, sino que también envía un mensaje contundente a sus rivales directos. La reestructuración está en marcha en Chiclayo y, de la mano de Gustavo Vassallo en la dirección deportiva, el Ciclón se prepara para soplar con fuerza y volver a ser uno de los animadores del torneo.

Gustavo Vassallo jugó en Universitario de Deportes

Durante su etapa como futbolista profesional, el exdelantero vistió la camiseta de Universitario de Deportes en la temporada 2007. En aquel año con la crema, disputó un total de 24 compromisos y registró 4 goles, un paso por Ate que ahora respalda su experiencia para asumir nuevos retos dirigenciales.