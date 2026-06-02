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El Salvador vs Corea del Sur EN VIVO: fecha, hora y canal de TV por el amistoso internacional FIFA
Con motivo de la preparación para el Mundial 2026, Corea del Sur enfrentará a El Salvador en el America First Field por la fecha internacional FIFA.
El Salvador vs Corea del Sur EN VIVO protagonizarán un emocionante encuentro por la fecha internacional FIFA como preparación para el Mundial 2026. El amistoso está pactado para este miércoles 3 de junio desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora salvadoreña) en el America First Field y contará con transmisión de Canal 4 y TCS GO para la región de El Salvador.
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¿A qué hora juegan El Salvador vs Corea del Sur por la fecha internacional FIFA?
El amistoso internacional entre El Salvador vs Corea del Sur se jugará este miércoles 3 de junio desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora salvadoreña) en el America First Field.
¿Dónde ver El Salvador vs Corea del Sur por la fecha internacional FIFA?
La transmisión de El Salvador vs Corea del Sur estará a cargo de Canal 4 y TCS GO para la región de El Salvador. En España podrá verse a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, mientras que en Perú podrás seguirlo vía Líbero.pe.
El Salvador vs Corea del Sur: posibles alineaciones
- El Salvador: Mario González; Bryan Tamacas, Rudy Clavel, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Alexander Larín; Christian Martínez, Darwin Cerén, Jairo Henríquez; Joshua Pérez, Brayan Gil.
- Corea del Sur: Jo Hyeon-Woo; Lee Han-Beom, Cho Yu-Min, Lee Gi-Hyuk; Kim Moon-Hwan, Kim Jin-Gyu, Paik Seung-Ho, Jens Castrop; Bae Jun-Ho, Lee Dong-Gyeong; Son Heung-Min.
El Salvador vs Corea del Sur: apuestas del partido
|APUESTAS
|EL SALVADOR
|EMPATE
|COREA DEL SUR
|Betsson
|20.00
|6.90
|1.14
|Betano
|15.00
|7.00
|1.16
|Bet365
|15.00
|7.00
|1.13
|1XBet
|23.00
|11.00
|1.13
|Coolbet
|9.50
|5.00
|1.30
|Doradobet
|17.00
|7.00
|1.13
El Salvador vs Corea del Sur: previa del partido
El Salvador llega a este encuentro en una etapa completamente diferente tras haber quedado fuera de la cita mundialista en las eliminatorias de la CONCACAF a finales del año pasado. Para La Selecta, ahora comandada tácticamente por el experimentado Hernán Darío "El Bolillo" Gómez, medir fuerzas ante una escuadra mundialista de primer nivel representa una oportunidad inestimable para evaluar su realidad internacional, promover el recambio generacional y buscar un orden defensivo sólido. Aunque el equipo centroamericano arrastra una racha complicada en sus pasadas competencias oficiales, este fogueo le exige máxima concentración y un gran despliegue físico para plantarle cara a una potencia asiática.
Por su parte, la selección de Corea del Sur asume este compromiso como su ensayo final de cara a la Copa del Mundo 2026. Tras una aplastante victoria por 5-0 frente a Trinidad y Tobago el pasado fin de semana, el equipo dirigido por Hong Myung-bo busca terminar de pulir su funcionamiento colectivo y llegar con el ánimo a tope antes de su debut oficial ante la República Checa el 12 de junio. Con figuras de renombre mundial como su capitán Son Heung-min —quien viene de marcar un doblete— y el delantero Hwang Hee-chan, los Guerreros Taeguk intentarán imponer sus condiciones de juego rápido y vertical para confirmar que están listos para encarar el Grupo A del torneo continental.
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