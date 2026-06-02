- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Croacia vs Bélgica
- Torneo Clausura
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Perú vs Haití: fecha, hora, canal de transmisión y convocados por la fecha internacional FIFA
La selección peruana enfrentará a Haití por la fecha internacional FIFA del mes de junio y luego se medirá ante España. Revisa aquí todo sobre el primer amistoso.
La Selección Peruana jugará ante Haití por la fecha internacional FIFA en Miami. Mientras la Bicolor buscará entender mejor la idea de Mano Menezes, los haitianos se preparan de la mejor manera para su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde comparten grupo con Brasil, Marruecos y Escocia. A continuación, revisa todo acerca de este amistoso.
PUEDES VER: ¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? Confirman el regreso de la Liga 1 2026 por el título nacional
¿Cuándo juegan Perú vs Haití por la fecha internacional FIFA?
El enfrentamiento entre Perú vs Haití por la fecha internacional FIFA está pactado para este viernes 5 de mayo en el Nu Stadium de Miami.
¿A qué hora juegan Perú vs Haití por la fecha internacional FIFA?
El amistoso internacional entre Perú vs Haití está pactado para que empiece a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora haitiana).
¿Dónde ver Perú vs Haití por la fecha internacional FIFA?
La transmisión del Perú vs Haití estará a cargo del canal de cable Movistar Deportes (03 y 703 en HD) y, en señal abierta, se podrá ver a través de América TV (04 y 704 en HD) y ATV (09 y 709 en HD). Si deseas verlo vía streaming, deberás seguirlo en las plataformas de Movistar Play, América TV GO y ATVGO.
Perú vs Haití: lista de convocados de la Bicolor
Arqueros
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
- Alejandro Duarte (Alianza Lima)
- Matías Córdoba (Comerciantes Unidos)
Defensas
- Alfonso Barco (Rijeka)
- Fabio Gruber (Nuremberg)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (FC Copenhagen)
- Matías Lazo (FBC Melgar)
- Matías Zegarra (FBC Melgar)
- Oliver Sonne (Sparta Praga)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
Volantes
- Adrián Quiroz (Los Chankas)
- André Carrillo (Corinthians)
- Erick Noriega (Gremio)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Pretell (LDU)
- Rodrigo Vilca (C. Unidos)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
Delanteros
- Kenji Cabrera (Vancouver W.)
- Bassco Soyer (Gil Vicente)
- Jhonny Vidales (FBC Melgar)
- Maxloren Castro (Sporting Cristal)
- Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)
Perú vs Haití: lista de convocados de los Granaderos
Arqueros
- Edrick Menjívar (CD Olimpia)
- Alex Güity (Lobos UPNFM)
- Luis Ortiz (FC Motagua)
Defensas
- Denil Maldonado (FK Rubin Kazán)
- Joseph Rosales (Austin FC)
- Luis Vega (FC Motagua)
- Christopher Meléndez (FC Motagua)
- Giancarlo Sacaza (FC Motagua)
- Clinton Bennett (CD Olimpia)
- Kevin Güity (CD Olimpia)
- Darlin Mencía (Montevideo Wanderers)
- Cristian Canales (CD Choloma)
Volantes
- David Ruiz (Inter Miami CF)
- Kervin Arriaga (Levante UD)
- Edwin Rodríguez (CD Olimpia)
- Jorge Álvarez (CD Olimpia)
- Alejandro Reyes (FC Motagua)
Delanteros
- Luis Palma (Lech Poznań)
- Rigoberto Rivas (Kocaelispor)
- Alenis Vargas (Manisa FK)
- Jorge Benguché (CD Olimpia)
- Exon Arzú (Real España)
- Erick Puerto (Platense FC)
- Dereck Moncada (FC Lugano)
- Jeffry Miranda (Génesis FC)
- Keyrol Figueroa (Liverpool FC U21)
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90