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Hohberg y sorpresivo comentario luego de vencer a Universitario: "A veces no se puede hacer 5 goles"

El delantero de Cienciano, Alejandro Hohberg, sorprendió con sus palabras luego de superar a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
Alejandro Hohberg habló tras victoria de Cienciano ante Universitario.
Alejandro Hohberg habló tras victoria de Cienciano ante Universitario. | Foto: Captura Jax Latin Media
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Uno de los jugadores que brilló en el duelo entre Cienciano vs Universitario fue Alejandro Hohberg. El atacante no logró marcar gol ante los merengues, pero estuvo muy participativo en los minutos que estuvo en cancha. Luego de culminar este choque en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, el futbolista de 34 años se dio el tiempo de brindar unas declaraciones a la prensa.

Héctor Cúper, DT de Universitario, no calló en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Héctor Cúper hizo fuerte confesión tras derrota de Universitario: "No me dio resultado esa estrategia"

Alejandro Hohberg se pronunció tras victoria ante Universitario

En las cámaras de Jax Latin Media, el delantero Alejandro Hohberg se mostró muy contento por obtener su primera victoria en el Torneo Clausura 2026. El equipo venía con un fuerte envión anímico por su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que demostraron estar en buen nivel para también competir en la Liga 1.

Cienciano

Alejandro Hohberg es una de las figuras de Cienciano en el 2026.

El atacante de 34 años se refirió al buen juego que tuvo el elenco cusqueño a lo largo de los 90 minutos, en el que, en palabras del futbolista, siente que a veces no se pueden meter cinco goles como parte del mérito que vienen haciendo en el sector ofensivo. Ahora se quedan con los tres puntos en casa y mantendrán la línea para pelear cosas importantes en la temporada.

"Contento. Superamos a lo largo del partido a un gran equipo, con jerarquía, y eso le da mucho mérito al triunfo que tuvimos. A lo largo del partido la idea era la misma, ser verticales, profundos y manejar bien la pelota. A veces no se puede hacer 5 goles, se hacen 2. Es importante mantener el cero que es fundamental para nosotros.", declaró Alejandro Hohberg.

Ahora, el equipo tratará de recuperar energías al ver que su próximo choque oficial no está tan lejos en el calendario. Deberán medirse ante Alianza Atlético en Sullana y anhelan sumar otros tres puntos que le permitan escalar en la actual tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Cienciano piensa en Copa Sudamericana

Cienciano es el único club peruano que se mantiene en competencia internacional como es la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' afrontará en los próximos días su cotejo ante Botafogo en Cusco, por lo que debe evaluar todos los aspectos para llegar en óptimas condiciones a este choque esperado por millones de hinchas.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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