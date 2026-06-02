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Panamá vs República Dominicana EN VIVO: horario, pronóstico y dónde ver amistoso por fecha FIFA
Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Panamá vs República Dominicana por amistoso internacional por fecha FIFA desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Panamá vs República Dominicana se enfrentarán este miércoles 3 de junio en un emocionante amistoso internacional por la fecha FIFA. Este partido servirá de preparación a los panameños para despedirse de su gente en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez previo a lo que será su participación en el Mundial 2026. Este duelo dará inicio a las 7:45 p. m. (hora peruana y panameña). La transmisión irá por las señales EN VIVO de RPC, TVMAX y CDN Deporte.
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¿A qué hora juega Panamá vs República Dominicana?
Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido entre Panamá vs. República Dominicana por amistoso internacional FIFA:
- Perú, Ecuador y Colombia: 7:45 p. m.
- Panamá: 7:45 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 8:45 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:45 p. m.
- México y Centroamérica: 6:45 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 8:45 p. m.
- España: 2:45 a. m. (del jueves).
¿Dónde ver Panamá vs República Dominicana?
El partido amistoso entre Panamá vs República Dominicana por la fecha FIFA estará disponible EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de RPC, TVN Radio 96.5, TVMax y Medcom GO en todo el territorio panameño. Por su parte, CDN Deportes será el encargado de llevar la transmisión en República Dominicana.
Previa del partido Panamá vs República Dominicana por amistoso internacional
Panamá sigue su camino rumbo al inicio del Mundial 2026. 'Los Canaleros' llegan golpeados tras haber sido goleados 6-2 por Brasil el último domingo. Ahora tienen la posibilidad de redimirse ante su gente y despedirse con un triunfo.
Panamá busca vencer a República Dominicana tras su derrota ante Brasil
Los comandados por el DT Thomas Christiansen aún tienen otro amistoso pendiente ante Bosnia y Herzegovina, aunque este se disputará en Estados Unidos. Cuentan con figuras como Cecilio Waterman, Alberto Quintero e Ismael Díaz, entre otros.
Por su parte, República Dominicana busca poner fin a una racha de tres partidos sin ganar. El cuadro caribeño tiene varios jugadores que militan en el exterior. Dorny Romero destaca como su principal carta de gol.
República Dominicana suma una mala racha de 3 partidos sin ganar.
Panamá vs República Dominicana: pronóstico y apuestas
Panamá se perfila como favorito para quedarse con la victoria ante República Dominicana en su segundo amistoso previo al Mundial 2026. Consulta las cuotas en las principales casas de apuestas:
|Casa de apuestas
|Panamá
|Empate
|República Dominicana
|Betsson
|1.36
|4.70
|7.40
|Betano
|1.38
|4.70
|7.60
|Bet365
|1.33
|4.50
|8.00
|1xBet
|1.37
|5.68
|8.85
|Coolbet
|1.34
|5.00
|8.50
Panamá vs República Dominicana: posibles alineaciones
Posible alineación de Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Amir Murillo; Christian Martínez, Carlos Harvey, Edgar Yoel Bárcenas; Ismael Díaz, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.
Posible alineación de República Dominicana: Miguel Lloyd; Guillermo de Peña, César García, Brian López, Christian Schoissengeyr; Heinz Morschel, Jean Carlos López, Lucas Bretón; Rafael Núñez, Dorny Romero y Edarlyn Reyes.
Panamá vs República Dominicana: historial de enfrentamientos
Este será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones, con un balance favorable a Panamá: tres victorias, un empate y una derrota. Cabe señalar que no se enfrentan desde 2021, cuando se midieron por las Eliminatorias de la Concacaf con un marcador de 3-0 a favor de los panameños.
¿Dónde juegan Panamá vs República Dominicana?
Así luce el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, albergará el partido entre Panamá vs. República Dominicana. Este recinto deportivo tiene capacidad para 23.000 espectadores.
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