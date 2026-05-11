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Jugador de club histórico peruano denunció maltrato y despido por lesionarse: "Me abandonaron"
Remezón en el fútbol peruano. Reconocido jugador denunció, mediante redes sociales, que histórico club lo abandonó tras lesionarse.
Una fuerte denuncia contra Juan Aurich realizó Fabriccio Butrón en sus redes sociales. El defensor señaló que sufrió una lesión durante las prácticas del 'Ciclón' y que, por falta de cuerpo médico, la dirigencia le pidió que acudiera a un especialista particular para que le pudiera dar un diagnóstico.
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“El pasado 30 de abril, durante uno de los entrenamientos, lamentablemente un compañero, y no de manera intencional, me dio un cabezazo en el pómulo izquierdo, lo que derivó en una fractura”, contó el jugador.
Luego, el central, que pasó por Garcilaso, agregó: “Dada la informalidad con la que trabajan en el club, actualmente no existe ningún médico dentro de la institución, por lo que acudieron a mí para buscar un médico particular que pueda darme un diagnóstico para mi lesión y recuperación”.
Tras quedar apto para jugar, Butrón contó que fue obligado a firmar su desvinculación para que Juan Aurich pudiera inscribir a otro jugador. Según detalló, aceptó firmar la misiva, redactada por los directivos, para cobrar viáticos y tener su carta pase para fichar por otro club.
“Llevaré el tema hasta las últimas instancias. Dios es justo y sé que no me dejará solo en esta oportunidad. En la vida y en el fútbol, todo da vueltas, y mucho más rápido de lo que uno piensa”, expresó.
Fabriccio Butrón aseguró que su amor por Juan Aurich sigue intacto
Fabriccio Butrón indicó que, a pesar de este complicado momento que atraviesa con la directiva de Juan Aurich, su cariño por la institución sigue intacto y espera que, en un futuro y con otros dirigentes, le gustaría volver al conjunto norteño.
“Decidí volver a Aurich por el cariño que le tengo a la camiseta; no soy una figura, pero sí creo que soy un jugador que dio todo por el equipo. Lo que nunca podrán repechar es la entrega que di”, concluyó.
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