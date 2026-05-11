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Jugador de club histórico peruano denunció maltrato y despido por lesionarse: "Me abandonaron"

Remezón en el fútbol peruano. Reconocido jugador denunció, mediante redes sociales, que histórico club lo abandonó tras lesionarse.

Jesús Yupanqui
Jugador denunció a histórico club peruano de abandonarlo tras lesionarse.
Jugador denunció a histórico club peruano de abandonarlo tras lesionarse. | FOTO: Composición
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Una fuerte denuncia contra Juan Aurich realizó Fabriccio Butrón en sus redes sociales. El defensor señaló que sufrió una lesión durante las prácticas del 'Ciclón' y que, por falta de cuerpo médico, la dirigencia le pidió que acudiera a un especialista particular para que le pudiera dar un diagnóstico.

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“El pasado 30 de abril, durante uno de los entrenamientos, lamentablemente un compañero, y no de manera intencional, me dio un cabezazo en el pómulo izquierdo, lo que derivó en una fractura”, contó el jugador.

Luego, el central, que pasó por Garcilaso, agregó: “Dada la informalidad con la que trabajan en el club, actualmente no existe ningún médico dentro de la institución, por lo que acudieron a mí para buscar un médico particular que pueda darme un diagnóstico para mi lesión y recuperación”.

Tras quedar apto para jugar, Butrón contó que fue obligado a firmar su desvinculación para que Juan Aurich pudiera inscribir a otro jugador. Según detalló, aceptó firmar la misiva, redactada por los directivos, para cobrar viáticos y tener su carta pase para fichar por otro club.

“Llevaré el tema hasta las últimas instancias. Dios es justo y sé que no me dejará solo en esta oportunidad. En la vida y en el fútbol, todo da vueltas, y mucho más rápido de lo que uno piensa”, expresó.

Fabriccio Butrón aseguró que su amor por Juan Aurich sigue intacto

Fabriccio Butrón indicó que, a pesar de este complicado momento que atraviesa con la directiva de Juan Aurich, su cariño por la institución sigue intacto y espera que, en un futuro y con otros dirigentes, le gustaría volver al conjunto norteño.

“Decidí volver a Aurich por el cariño que le tengo a la camiseta; no soy una figura, pero sí creo que soy un jugador que dio todo por el equipo. Lo que nunca podrán repechar es la entrega que di”, concluyó.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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