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Excompañero de Zambrano en Boca Juniors será el flamante fichaje de Universitario: "Es muy bueno"

Aseguran que excompañero de Carlos Zambrano firmará con Universitario de Deportes para lograr el tetracampeonato de la Liga 1 2026.

Jesús Yupanqui
Excompañero de Carlos Zambrano firmará con Universitario.
Excompañero de Carlos Zambrano firmará con Universitario. | FOTO: Boca Juniors
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Universitario tiene un acuerdo de palabra con Héctor Cúper, quien en los próximos días llegará a nuestro país para firmar su contrato y asumir las riendas del tricampeonato. En el programa Linkeador, Gustavo Peralta confirmó el comando técnico que acompañará al entrenador argentino.

Héctor Cúper tiene todo encaminado con la U y revelan la radical medida que timará.

PUEDES VER: La radical medida que tomará Héctor Cúper con el plantel de Universitario: "Va a..."

El comunicador confirmó que Zacarías Gaggero será el preparador físico. El también entrenador ontológico y deportivo trabajó con Sebastián Battaglia en Boca Juniors, coincidiendo con Carlos Zambrano.

Asimismo, Zacarías también pasó por las filas de Huracán, otro de los equipos más destacados del fútbol argentino. En los próximos días llegará al Perú para empezar a trabajar en la U.

Boca Juniors

Zacarías fue compañero de Carlos Zambrano en Boca Juniors.

Junto con Zacarías, Santiago Cúper y Carlos Amodeo conformarán el comando técnico de Universitario de Deportes para lo que resta de la temporada 2026, donde el objetivo es lograr el título nacional.

La medida que tomará Héctor Cúper en Universitario

Gustavo Peralta contó en L1 MAX que Héctor Cúper dejó en claro a la administración de Universitario que, por el momento, no cambiará el sistema de 3-5-2. Luego, cuando termine el Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores, aprovechará el parón por el Mundial 2026 para trabajar en su idea de juego.

“Él va a acoplarse a lo que hay, en este momento, en Universitario para terminar el Apertura y lo que resta de la Copa Libertadores. Eso quiere decir acoplarse al 3-5-2. Sin embargo, la intención de lo que ha hablado con la gente de Universitario es, durante ese tiempo y la para del Mundial, conocer al plantel e implantar (cambiar de sistema) su idea si así lo considera”, explicó el comunicador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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