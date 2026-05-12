Corzo reveló el sentir de la 'U' tras discreto presente en la Liga 1 y Libertadores: “El grupo está…”

Previo al duelo entre Universitario de Deportes y Sport Boys, Aldo Corzo habló sobre la situación que atraviesa el elenco crema, que no vive un gran presente. El capitán de la 'U' no ocultó el malestar que se vive en la interna tras la racha negativa. A pesar de ello, informó que trabajan para salir adelante en el torneo local e internacional.

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Durante la conversación con L1 Max, Corzo habló sobre cómo se sintió el plantel tras la derrota en el último partido por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido, y señaló que el grupo se encuentra golpeado.

“De hecho el grupo está golpeado por el último resultado. Ya pasó unos días, ya lo digerimos, y ahora toca una nueva oportunidad para jugar un partido, para sacarnos esa espina, y seguir en el torneo local con chances, porque aún hay chances”, fueron las primeras palabras del defensor.

En ese sentido, Corzo reafirmó el compromiso del equipo de luchar hasta el final en el Apertura.

“Seguramente por los puntos (si se ve lejana la tabla), pero estamos ahí. Mientras haya chances vamos a pelear. El equipo va a estar a la altura”, remarcó.

¿Cómo quedó el Universitario vs. Sport Boys?

Universitario no pudo contra Sport Boys del Callao. El conjunto dirigido por Jorge Araujo se quedó con uno menos luego de que José Carabalí fuera expulsado al minuto dos del partido. Dicho encuentro terminó 0-0.