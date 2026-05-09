Universitario recibe dura noticia de la Conmebol tras derrota ante Coquimbo Unido por Libertadores

Universitario de Deportes pasa por una situación irregular tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Tras la reciente derrota ante Coquimbo Unido, que lo deja con un pie fuera de la competición internacional, el elenco estudiantil tendrá que buscar revertir la situación. Por ello, ahora contará con un nuevo motivo que lo ayudará a exigirse más para alcanzar resultados, pensando en el futuro. ¿De qué se trata?

Universitario recibe dura noticia de la Conmebol tras derrota ante Coquimbo

El cuadro dirigido por Jorge Araujo se encuentra en la pelea por alcanzar un cupo para el reconocido torneo internacional Mundial de Clubes que se realizará en el 2029, pero esto dependerá de la buena campaña que puedan realizar los cremas. Esta noticia sirve como un impulso extra para la 'U', que puede ilusionarse con enfrentarse a grandes equipos.

Cabe resaltar que, tras la victoria ante Nacional, los merengues han logrado sumar siete puntos. Si bien la 'U' solo ha sumado cuatro puntos hasta el momento en el torneo internacional, antes de su debut oficial ya había obtenido tres unidades adicionales por clasificar directamente a la Fase de Grupos, tras consagrarse por tercera vez campeón del fútbol peruano.

¿Universitario puede jugar el Mundial de Clubes?

Actualmente, Universitario se encuentra en el puesto 11, por lo que tiene posibilidades reales de clasificar al Mundial de Clubes FIFA 2029, que estará conformado por 32 equipos (aunque se espera ampliar a 48) de seis confederaciones diferentes. A continuación, los escenarios en los que Universitario podría ir a este torneo.

Ser campeón de la Copa Libertadores : es la vía más directa y segura para asegurar un cupo.

: es la vía más directa y segura para asegurar un cupo. Mantener un rendimiento alto en la Libertadores (ediciones 2025–2028) : en el formato ampliado del Mundial de Clubes, también se consideran clasificaciones por ranking continental, por lo que llegar a semifinales o finales de forma constante podría sumar puntos clave.

: en el formato ampliado del Mundial de Clubes, también se consideran clasificaciones por ranking continental, por lo que llegar a semifinales o finales de forma constante podría sumar puntos clave. Acumular buenos resultados internacionales sostenidos: si no gana el torneo, la regularidad en varias ediciones de la Libertadores puede abrirle opción por ranking,

¿Cómo se clasifican los equipos sudamericanos al Mundial de Clubes?

Por reglamento de la Conmebol, participan los cuatro ganadores de la Copa Libertadores más los dos mejores de la tabla.

Si un mismo equipo repite el título, entonces clasifican los tres mejores de la tabla.

Para aspirar a clasificar, un club debe ser campeón o, como mínimo, llegar a instancias avanzadas en las próximas dos ediciones del torneo.

Así va la clasificación para el Mundial de Clubes 2029

Hay que señalar que Sporting Cristal es el otro club nacional que empieza a tomar protagonismo en esta lucha, al ubicarse en la posición 19 del escalafón. Los celestes suman actualmente 16 puntos y esperan seguir acumulando unidades en las fechas restantes para no perderles el paso a los líderes.