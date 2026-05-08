Universitario perdió 3-2 ante Sport Boys y desató preocupación a los hinchas cremas

Universitario de Deportes ha conseguido elevar su nivel en la Liga 1 2026; no obstante, sigue generando inquietud no haber sumado triunfos en la Copa Libertadores. En esa misma línea, los merengues participan en el Torneo Federación Oro y la categoría Sub-16 sufrió una derrota complicada, lo que incrementó la preocupación entre sus hinchas.

Universitario de Deportes perdió 3-2 ante Sport Boys y generó preocupación en la hinchada

La categoría 2010 de Universitario perdió por 3-2 frente a Sport Boys en la fecha 8 de la fase regular de la Copa Federación Oro 2026, disputada en el Complejo Deportivo Campolo Alcalde.

Los tantos del equipo merengue corrieron a cargo de Estevan Silva y Ángel Bejarano; no obstante, no bastaron para contrarrestar las anotaciones del conjunto rosado.

La categoría 2010 de Universitario perdió 3-2 ante Sport Boys por la Copa Federación Oro 2026

Con este revés, Universitario de Deportes compromete su segundo puesto en la tabla de posiciones y queda a la espera de que Alianza Lima y Sporting Cristal no sumen, para evitar caer en la clasificación.

No obstante, si los equipos blanquiazul y celeste se imponen, el conjunto merengue podría descender hasta la cuarta o la quinta plaza.

La categoría Sub-16 de Universitario estará pendiente del encuentro entre Alianza Lima y Club Interno de Menores, programado para el viernes 8 de mayo, así como del duelo entre Cristal y la Universidad San Martín, que se disputará el sábado 9 del mismo mes.

Tabla de Posiciones de Universitario Sub-16 en la Copa Federación Oro 2026