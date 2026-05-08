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Universitario perdió 3-2 ante Sport Boys y desató preocupación a los hinchas cremas
Universitario de Deportes cayó 3-2 frente a Sport Boys en el Torneo, un resultado que encendió la preocupación entre la hinchada merengue.
Universitario de Deportes ha conseguido elevar su nivel en la Liga 1 2026; no obstante, sigue generando inquietud no haber sumado triunfos en la Copa Libertadores. En esa misma línea, los merengues participan en el Torneo Federación Oro y la categoría Sub-16 sufrió una derrota complicada, lo que incrementó la preocupación entre sus hinchas.
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Universitario de Deportes perdió 3-2 ante Sport Boys y generó preocupación en la hinchada
La categoría 2010 de Universitario perdió por 3-2 frente a Sport Boys en la fecha 8 de la fase regular de la Copa Federación Oro 2026, disputada en el Complejo Deportivo Campolo Alcalde.
Los tantos del equipo merengue corrieron a cargo de Estevan Silva y Ángel Bejarano; no obstante, no bastaron para contrarrestar las anotaciones del conjunto rosado.
La categoría 2010 de Universitario perdió 3-2 ante Sport Boys por la Copa Federación Oro 2026
Con este revés, Universitario de Deportes compromete su segundo puesto en la tabla de posiciones y queda a la espera de que Alianza Lima y Sporting Cristal no sumen, para evitar caer en la clasificación.
No obstante, si los equipos blanquiazul y celeste se imponen, el conjunto merengue podría descender hasta la cuarta o la quinta plaza.
La categoría Sub-16 de Universitario estará pendiente del encuentro entre Alianza Lima y Club Interno de Menores, programado para el viernes 8 de mayo, así como del duelo entre Cristal y la Universidad San Martín, que se disputará el sábado 9 del mismo mes.
Tabla de Posiciones de Universitario Sub-16 en la Copa Federación Oro 2026
|CLUBES
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Héctor Chumpitaz
|7
|+6
|15
|2. Universitario de Deportes
|7
|+11
|14
|3. Sport Boys
|7
|1
|14
|4. Alianza Lima
|5
|+11
|12
|5. Sporting Cristal
|7
|-2
|12
|6. Deportivo Coopsol
|7
|+2
|9
|7. EDM Ventanilla
|7
|-10
|9
|8. Club Interno de Menores
|7
|-1
|8
|9.Deportivo Municipal
|7
|-4
|8
|10. Academia Cantolao
|6
|-3
|5
|11. ADT Tarma
|6
|-6
|4
|12. Universidad de San Martín
|6
|-5
|3
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