- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Fixture Liga 1 2026
- Al Nassr vs Al Hilal
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
Universitario vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1: cuándo juega, horario, pronóstico y dónde ver partido
Universitario visitará a Sport Boys se enfrentarán este lunes 11 de mayo, en el partido por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Sigue aquí todas las incidencias y previa del duelo.
Universitario afrontará una prueba de carácter el lunes 11 de mayo cuando visite a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido arrancará desde las 8.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de L1 MAX.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 14 del Apertura
Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026
Universitario llega golpeado tras su reciente caída internacional frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. El equipo merengue perdió 2-1 en un encuentro en el que Alex Valera marcó el único gol crema, pero el resultado dejó preocupación entre los hinchas por el rendimiento colectivo.
Ahora, la ‘U’ está obligada a cambiar rápidamente de página. Y tratar de cerrar el Torneo Apertura con victorias, un nuevo tropiezo podría agrandar la crisis deportiva que atraviesan desde inicio de temporada. La visita al Callao aparece como un reto complejo por su presente y la necesidad que también tiene Sport Boys.
Universitario se medirá ante Sport Boys en el Callao.
Los rosados tampoco atraviesan su mejor momento. En la fecha pasada cayeron 3-2 frente a FC Cajamarca en condición de visitante, pese a los tantos de Luis Urruti y Emilio Saba. El equipo chalaco dejó espacios defensivos y volvió a evidenciar irregularidad en el torneo, aunque en casa suele mostrar una versión más competitiva.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron oficialmente fue el 10 de agosto de 2025 por el Torneo Clausura. Aquella noche, Universitario se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de Jairo Concha, en un partido bastante disputado.
¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:
- México: 7.30 p. m.
- Perú: 8.30 p. m.
- Ecuador: 8.30 p. m.
- Colombia: 8.30 p. m.
- Bolivia: 9.30 p. m.
- Venezuela: 9.30 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 9.30 p. m.
- Argentina: 10.30 p. m.
- Brasil: 10.30 p. m.
- Uruguay: 10.30 p. m.
- Paraguay: 10.30 p. m.
- Chile: 10.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (del martes 12)
¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys EN VIVO?
El partido entre Universitario vs. Sport Boys, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, contará con la transmisión EN VIVO ONLINE de L1 MAX. Cabe destacar que ese canal está incluido en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV y Win TV.
¿Qué canal transmite Universitario vs. Sport Boys por internet?
- Canadá: Fanatiz
- México: Fanatiz
- Perú: L1 MAX
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- Estados Unidos: Fanatiz USA
Universitario vs. Sport Boys pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Sport Boys
|empate
|Universitario
|Betsson
|3.85
|3.30
|1.95
|Betano.pe
|4.05
|3.45
|2.05
|bet365
|3.80
|3.40
|1.91
|1xBet
|3.79
|3.26
|1.99
|CoolbetLATAM
|4.05
|3.15
|1.98
|DoradoBet
|4.00
|3.25
|2.05
Universitario vs. Sport Boys: historial reciente
- Universitario 0-1 Sport Boys | 17.01.26 | Amistoso
- Universitario 1-0 Sport Boys | 09.08.25 | Liga 1
- Sport Boys 0-2 Universitario | 09.03.25 | Liga 1
- Universitario 3-0 Sport Boys | 18.09.24 | Liga 1
- Sport Boys 1-2 Universitario | 13.04.24 | Liga 1
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90