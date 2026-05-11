0
LO ÚLTIMO
Universitario ya tiene DT: Héctor Cúper y revelan por cuánto tiempo
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Apertura 2026

Universitario vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1: cuándo juega, horario, pronóstico y dónde ver partido

Universitario visitará a Sport Boys se enfrentarán este lunes 11 de mayo, en el partido por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Sigue aquí todas las incidencias y previa del duelo.

Shirley Marcelo
Sport Boys recibirá a Universitario en el Estadio Miguel Grau.
Sport Boys recibirá a Universitario en el Estadio Miguel Grau. | composición Líbero
COMPARTIR

Universitario afrontará una prueba de carácter el lunes 11 de mayo cuando visite a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido arrancará desde las 8.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de L1 MAX.

Revisa cómo marcha la clasificación del Torneo Apertura y la programación de la fecha 14.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 14 del Apertura

Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026

Universitario llega golpeado tras su reciente caída internacional frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. El equipo merengue perdió 2-1 en un encuentro en el que Alex Valera marcó el único gol crema, pero el resultado dejó preocupación entre los hinchas por el rendimiento colectivo.

Ahora, la ‘U’ está obligada a cambiar rápidamente de página. Y tratar de cerrar el Torneo Apertura con victorias, un nuevo tropiezo podría agrandar la crisis deportiva que atraviesan desde inicio de temporada. La visita al Callao aparece como un reto complejo por su presente y la necesidad que también tiene Sport Boys.

Universitario se medirá ante Sport Boys en el Callao.

Universitario se medirá ante Sport Boys en el Callao.

Los rosados tampoco atraviesan su mejor momento. En la fecha pasada cayeron 3-2 frente a FC Cajamarca en condición de visitante, pese a los tantos de Luis Urruti y Emilio Saba. El equipo chalaco dejó espacios defensivos y volvió a evidenciar irregularidad en el torneo, aunque en casa suele mostrar una versión más competitiva.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron oficialmente fue el 10 de agosto de 2025 por el Torneo Clausura. Aquella noche, Universitario se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de Jairo Concha, en un partido bastante disputado.

¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:

  • México: 7.30 p. m.
  • Perú: 8.30 p. m.
  • Ecuador: 8.30 p. m.
  • Colombia: 8.30 p. m.
  • Bolivia: 9.30 p. m.
  • Venezuela: 9.30 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 9.30 p. m.
  • Argentina: 10.30 p. m.
  • Brasil: 10.30 p. m.
  • Uruguay: 10.30 p. m.
  • Paraguay: 10.30 p. m.
  • Chile: 10.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (del martes 12)

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys EN VIVO?

El partido entre Universitario vs. Sport Boys, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, contará con la transmisión EN VIVO ONLINE de L1 MAX. Cabe destacar que ese canal está incluido en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV y Win TV.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Sport Boys por internet?

  • Canadá: Fanatiz
  • México: Fanatiz
  • Perú: L1 MAX
  • Puerto Rico: Fanatiz USA
  • Estados Unidos: Fanatiz USA

Universitario vs. Sport Boys pronóstico: apuestas y cuotas

ApuestasSport BoysempateUniversitario
Betsson3.853.301.95
Betano.pe4.053.452.05
bet3653.803.401.91
1xBet3.793.261.99
CoolbetLATAM4.053.151.98
DoradoBet4.003.252.05

Universitario vs. Sport Boys: historial reciente

  • Universitario 0-1 Sport Boys | 17.01.26 | Amistoso
  • Universitario 1-0 Sport Boys | 09.08.25 | Liga 1
  • Sport Boys 0-2 Universitario | 09.03.25 | Liga 1
  • Universitario 3-0 Sport Boys | 18.09.24 | Liga 1
  • Sport Boys 1-2 Universitario | 13.04.24 | Liga 1
Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Celebra Andahuaylas: club venció 2-1 y alcanzó a Alianza Lima en el primer puesto del Apertura

  2. Universitario ganó 7-0 a fuerte rival y es líder del Torneo Apertura junto a Alianza Lima

  3. Alianza Lima, Chankas o Cienciano: ¿quién tiene el fixture más fácil para llevarse el Apertura?

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano