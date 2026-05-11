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José Carabalí se fue expulsado al minuto del Universitario vs Sport Boys tras falta a Luis Urruti

José Carabalí salió expulsado del partido entre Universitario ante Sport Boys tras una dura falta a Luis Urruti al inicio del encuentro disputado en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Luis Blancas
José Carabalí es expulsado en el Universitario vs Sport Boys
José Carabalí es expulsado en el Universitario vs Sport Boys | Foto: L1MAX
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Universitario de Deportes enfrenta a Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Miguel Grau del Callao. En el inicio del encuentro, José Carabalí cometió una fuerte infracción contra Luis Urruti y fue expulsado, por lo que el conjunto crema quedó con 10 futbolistas.

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José Carabalí es expulsado en el Universitario vs Sport Boys

Al minuto 1 del primer tiempo, Urruti avanzó con decisión hacia el arco de Universitario, pero Carabalí lo detuvo con una fuerte falta que derivó en su expulsión con tarjeta roja directa y en un tiro libre para Sport Boys.

Tras esta severa amonestación, el conjunto merengue deberá afrontar el encuentro ante los chalacos con 10 jugadores y, además, en calidad de visitante, lo que complicará notablemente el partido.

Video: L1MAX

Con esta tarjeta roja, José Carabalí vio su primera expulsión de la temporada 2026, luego de haber recibido hasta entonces solo una tarjeta amarilla en 14 jornadas del Torneo Apertura de la Liga 1.

José Carabalí en Universitario de Deportes

Carabalí ha participado en los 14 encuentros que Universitario de Deportes ha disputado hasta ahora y registra un balance de 1 gol y 3 asistencias. Su aporte por la banda ha sido clave para que el equipo concretara varios tantos.

Universitario vs Sport Boys por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario se enfrenta a Sport Boys este lunes 11 de mayo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Miguel Grau del Callao.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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