Rainer Torres y su potente calificativo a Cúper, flamante DT de Universitario: "Un técnico..."

Universitario de Deportes presentó de forma oficial a Héctor Cúper como su flamante entrenador de cara a la temporada 2026 con la mira puesta de alcanzar el título del Torneo Apertura de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Ante ello, Rainer Torres, campeón con el club crema, salió al frente para dar un fuerte calificativo al técnico argentino de 70 años.

Rainer Torres dio rotundo calificativo a Héctor Cúper, nuevo técnico de Universitario

Rainer ‘Motorcito’ Torres optó por pronunciarse públicamente y ofreció su opinión acerca de la llegada de Cúper, quien a partir de ahora asumirá como nuevo director técnico de Universitario.

El futbolista que se coronó con Universitario en 2009 y 2013 recurrió a su cuenta de X para expresar su respaldo al entrenador argentino de 70 años, quien lleva dos años sin dirigir como técnico.

Para Rainer Torres, Héctor Cúper es un entrenador que pasó por clubes de gran nivel antes de llegar a Universitario de Deportes, por lo que lo considera el técnico de mayor jerarquía que ha fichado en la historia del club.

Héctor Cúper es nuevo técnico de Universitario de Deportes

Asimismo, el exfutbolista puso en valor las principales cualidades de Cúper y dejó claro que cuenta con una amplia trayectoria, sabe gestionar bien el vestuario y, por encima de todo, da prioridad a la humildad.

“Debe de ser el técnico con mejor trayectoria que haya llegado al Perú. Nadie puede negar que la llegada de Héctor Cúper ilusiona. Un técnico con mucha trayectoria, experiencia, que prioriza el grupo y la humildad del jugador por el bien del equipo”, afirmó.

Héctor Cúper es nuevo entrenador de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes concluyó la búsqueda de un entrenador para sustituir a Javier Rabanal y anunció oficialmente a Héctor Cúper, quien asumirá el reto de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. El técnico intentará conquistar el tetracampeonato del fútbol peruano y situar al club en los primeros lugares del torneo continental.