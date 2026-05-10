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Valera entra en una habitación y hay un hincha de Coquimbo burlándose: no creerás su reacción
Alex Valera, delantero de Universitario, fue sorprendido al entrar a una habitación junto a un hincha con la camiseta de Coquimbo Unido.
Alex Valera fue sorprendido totalmente cuando ingresó a una habitación y vio a un hincha con la camiseta de Coquimbo Unido burlándose. Como sabemos, recientemente Universitario de Deportes perdió 2-1 ante el cuadro chileno en la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.
La derrota de la 'U' fue un tema sumamente delicado para su afición debido a que se complicaron en la Fase de Grupos del torneo Conmebol y, salvo que ganen sus siguientes dos partidos, está a punto de quedar totalmente eliminado. Por ello, el clip protagonizado por el delantero crema impactó a muchos.
En un video que ronda por TikTok, Alex Valera fue captado ingresando a una habitación con quienes parecen ser sus amigos. No obstante, lo sorprendente es que junto a él aparece entrando un hincha con la camiseta de Coquimbo Unido, e incluso termina besando el escudo del equipo chileno.
De inmediato, la cámara volteó a ver al delantero merengue para analizar su reacción, sin embargo, únicamente atinó a sonreir para asombro de todos los aficionados de Universitario de Deportes. De fondo, se puede ver a otras personas riéndose y grabando el increíble momento.
¿Cuándo juega Universitario la Copa Libertadores?
Universitario de Deportes visitará a Nacional en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo por la fecha cinco de la Copa Libertadores 2026. El duelo está pactado para iniciarse a las 5.00 p. m. de Perú y contará con transmisión de ESPN para toda Latinoamérica.
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