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Celebra Andahuaylas: club venció 2-1 y alcanzó a Alianza Lima en el primer puesto del Apertura

El cuadro de Andahuaylas derrotó 2-1 a su rival de forma sorprendente y alcanzó a Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026.

Francisco Esteves
Club venció 2-1 y alcanzó a Alianza Lima en el primer puesto del Apertura.
Club venció 2-1 y alcanzó a Alianza Lima en el primer puesto del Apertura. | Foto: Composición Líbero.
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Alianza Lima fue sorprendido en pleno Torneo Apertura, pues no contaba con que Atlético Andahuaylas lo igualara en la tabla de posiciones del campeonato nacional. El cuadro de Matute es firme candidato a llevarse el título esta temporada, lo que significaría el tricampeonato de la Liga Femenina.

Universitario contará con ex Inter de Milán.

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Contra todo pronóstico, Atlético Andahuaylas derrotó 2-1 a Sporting Cristal por la fecha 5 del certamen, sumando tres puntos muy importantes que le permiten ubicarse entre los líderes del campeonato. Sin embargo, esto no cayó bien ni en La Victoria ni en Ate.

Gracias a las anotaciones de Alcayauri y Caminos, el cuadro andahuaylino alcanzó a Alianza Lima y Universitario de Deportes con 15 unidades, por lo que se mete seriamente en la lucha por el Torneo Apertura 2026. Aunque marcha tercero por la diferencia de gol, que es menor a la de los 'compadres'.

Atlético Andahuaylas, Liga Femenina

Atlético Andahuaylas venció a Cristal.

Atlético Andahuaylas tiene +1 de diferencia de gol, los blanquiazules +22, y el cuadro crema +32. Esta situación cambiará el fin de semana entrante, ya que habrá clásico del fútbol peruano en la Liga Femenina 2026, en Matute. El que pierda saldrá del primer lugar, y si empatan el cuadro de provincia puede sacarles ventaja.

Alianza Lima vs. Universitario: fecha, hora y dónde ver

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes el próximo domingo 17 de mayo, desde las 15.30 horas de Perú y en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, la transmisión del partido será mediante la Bicolor+ y Juntos TV para todo el territorio nacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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