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Alianza Lima vs. Universitario por Torneo Apertura 2026: día, hora y dónde ver clásico en Matute

Todo listo para este partido que paralizará a millones de aficionados entre Alianza Lima y Universitario por el Torneo Apertura 2026. Dicho cotejo se afrontará en Matute.

Diego Medina
Alianza Lima y Universitario jugarán en Matute.
Alianza Lima y Universitario jugarán en Matute. | Foto: Composición LÍBERO.
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Si bien Alianza Lima y Universitario de Deportes vienen siendo protagonistas en la Liga 1 2026, lo mismo ocurre en la Liga Femenina en las primeras jornadas del Torneo Apertura. Por ello, ahora la capital se paraliza para ver el clásico correspondiente a la séptima jornada, que tendrá como sede el Estadio Alejandro Villanueva.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs. Universitario por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se jugará el próximo domingo 17 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva-Matute. Ambas escuadras lideran el certamen, por lo que no se guardarán nada durante los siguientes 90 minutos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

Este choque entre blanquiazules y cremas comenzará a las 3.30 p. m. (8.30 p. m. GMT). Además, estos son los horarios en otros países:

  • México: 2.30 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 3.30 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver el clásico Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

La transmisión del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 irá por la señal en vivo de la plataforma de YouTube de Bicolor+. Puedes sintonizarla a través de tu PC, Smart TV o teléfono móvil.

Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

VIERNES 15 DE MAYO

  • FBC Melgar vs. UNSAAC - 3.00 p. m.

SÁBADO 16 DE MAYO

  • Sporting Cristal vs. FC Killas - 10.00 a. m.

DOMINGO 17 DE MAYO

  • Yanapuma CD vs. Flamengo FBC - 10.00 a. m.
  • Def. Ilucán vs. Mannucci - 1.00 p. m.
  • Alianza Lima vs. Universitario - 3.30 p. m.
Alianza Lima vs Universitario

Programación de la fecha 7 con el clásico Alianza Lima vs Universitario.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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