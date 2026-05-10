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Gregorio Pérez, exDT de la ‘U’, dio una desoladora noticia sobre su futuro como técnico: “Los médicos…”

En una reciente entrevista, el exentrenador del elenco estudiantil dio una firme respuesta respecto a su futuro, causando asombro entre sus seguidores.

Antonio Vidal
Gregorio Pérez dio sorpresiva noticia sobre su carrera como DT. Foto: Universitario
Gregorio Pérez dio sorpresiva noticia sobre su carrera como DT. Foto: Universitario
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¡Malas noticias para el exentrenador de Universitario de Deportes! En una reciente edición del programa Punto Penal, de Uruguay, fue entrevistado Gregorio Pérez, quien dio una desoladora noticia que generó mucha nostalgia entre los hinchas del cuadro crema, ya que es uno de los técnicos más queridos en Ate.

El entrenador de 78 años, quien tuvo dos etapas en la ‘U’, pero tuvo que dejar el cargo por complicaciones de salud que derivaron en una cirugía de corazón, anunció el final de su etapa como director técnico profesional. ¿Por qué?.

Héctor Cúper ha dirigido a grandes estrellas mundiales a lo largo de su carrera.

PUEDES VER: Desde Ronaldo hasta Eto'o: las estrellas que dirigió Héctor Cúper, posible DT de Universitario

Gregorio Pérez dio desoladora noticia sobre su futuro como técnico

De acuerdo con lo informado por el técnico charrúa, confirmó que no volverá a ponerse el buzo de entrenador, esto debido a que consultó con sus médicos y sus familiares.

"Consulté a los médicos si puedo volver a dirigir, pero es una etapa terminada. Mi familia no estaba de acuerdo", comentó el extécnico crema, poniendo fin así a su larga trayectoria dirigiendo importantes equipos.

Gregorio Pérez puso fin a su carrera como DT

Gregorio Pérez puso fin a su carrera como DT

¿Cómo le fue a Gregorio Pérez en Universitario?

En su primera etapa, Gregorio Pérez dirigió un total de 10 partidos, en los que consiguió cinco victorias, tres empates y dos derrotas, sumando 18 puntos de 30 posibles. Posteriormente, tuvo que dejar el cargo debido a la pandemia de la COVID-19.

En su segunda etapa al mando de Universitario de Deportes, dirigió ocho encuentros, logró siete triunfos y solo una derrota, y alcanzó 21 puntos de 24 posibles, en lo que muchos consideran el inicio de la recuperación deportiva del club.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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