- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- Cusco FC vs Chankas
- River Plate vs. San Lorenzo
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
Desde Ronaldo hasta Eto'o: las estrellas que dirigió Héctor Cúper, posible DT de Universitario
Una figura mundial podría aterrizar en Ate y los hinchas de Universitario están más que emocionados con esta posibilidad. ¿Será Héctor Cúper?
Universitario de Deportes analiza los posibles perfiles de su próximo entrenador y uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Héctor Cúper. De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, el entrenador argentino de 70 años, más que una opción, es una gran posibilidad porque tiene experiencia en el manejo de grupos, ha ganado títulos importantes y posee bastante jerarquía.
Sin embargo, lo más llamativo no son los trofeos que obtuvo, sino las estrellas a las que dirigió durante su extensa trayectoria como entrenador. Entre las más destacadas están Ronaldo Nazario, Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Pablo Aimar y Mohamed Salah, entre otros. Por ello, los hinchas de Universitario están más que emocionados, pues creen que, si Cúper pudo manejar a estas figuras de talla mundial, entonces también podrá hacerlo con los tricampeones.
A continuación, podrás revisar la larga lista de figuras mundiales que dirigió Héctor Cúper:
Inter de Milán (2001-03)
- Ronaldo Nazário
- Christian Vieri
- Javier Zanetti
- Fabio Cannavaro
- Hernán Crespo
- Gabriel Batistuta
- Álvaro Recoba
- Clarence Seedorf
Valencia CF (1999-2011)
- Gaizka Mendieta
- Claudio "Piojo" López
- Santiago Cañizares
- Roberto Ayala
- Pablo Aimar
RCD Mallorca (1997-99)
- Samuel Eto'o
- Carlos Roa
Selección de Egipto
- Mohamed Salah
¿Héctor Cúper será DT de Universitario?
Durante el programa 'Y uno feliz', el periodista Gustavo Peralta informó sobre la opción que tiene Héctor Cúper para convertirse en nuevo entrenador de Universitario de Deportes.
"Héctor Cúper sí es una opción, me dicen que sí es una posibilidad. Sus características son títulos, experiencia, manejo de grupo y jerarquía. Es tipo Fossati, solo que argentino", empezó diciendo el comunicador y después agregó:
"Héctor Cúper quiere dirigir también a su club de origen, tiene 70 años. Es un capo, pero había que ver si termina dándose no digo que es la primera opción, porque hay otro que está más posicionado".
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90