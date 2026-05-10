Desde Ronaldo hasta Eto'o: las estrellas que dirigió Héctor Cúper, posible DT de Universitario

Una figura mundial podría aterrizar en Ate y los hinchas de Universitario están más que emocionados con esta posibilidad. ¿Será Héctor Cúper?

Héctor Cúper ha dirigido a grandes estrellas mundiales a lo largo de su carrera. | Foto: composición Líbero
Universitario de Deportes analiza los posibles perfiles de su próximo entrenador y uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Héctor Cúper. De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, el entrenador argentino de 70 años, más que una opción, es una gran posibilidad porque tiene experiencia en el manejo de grupos, ha ganado títulos importantes y posee bastante jerarquía.

Sin embargo, lo más llamativo no son los trofeos que obtuvo, sino las estrellas a las que dirigió durante su extensa trayectoria como entrenador. Entre las más destacadas están Ronaldo Nazario, Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Pablo Aimar y Mohamed Salah, entre otros. Por ello, los hinchas de Universitario están más que emocionados, pues creen que, si Cúper pudo manejar a estas figuras de talla mundial, entonces también podrá hacerlo con los tricampeones.

A continuación, podrás revisar la larga lista de figuras mundiales que dirigió Héctor Cúper:

Inter de Milán (2001-03)

  • Ronaldo Nazário
  • Christian Vieri
  • Javier Zanetti
  • Fabio Cannavaro
  • Hernán Crespo
  • Gabriel Batistuta
  • Álvaro Recoba
  • Clarence Seedorf

Valencia CF (1999-2011)

  • Gaizka Mendieta
  • Claudio "Piojo" López
  • Santiago Cañizares
  • Roberto Ayala
  • Pablo Aimar

RCD Mallorca (1997-99)

  • Samuel Eto'o
  • Carlos Roa

Selección de Egipto

  • Mohamed Salah

¿Héctor Cúper será DT de Universitario?

Durante el programa 'Y uno feliz', el periodista Gustavo Peralta informó sobre la opción que tiene Héctor Cúper para convertirse en nuevo entrenador de Universitario de Deportes.

"Héctor Cúper sí es una opción, me dicen que sí es una posibilidad. Sus características son títulos, experiencia, manejo de grupo y jerarquía. Es tipo Fossati, solo que argentino", empezó diciendo el comunicador y después agregó:

"Héctor Cúper quiere dirigir también a su club de origen, tiene 70 años. Es un capo, pero había que ver si termina dándose no digo que es la primera opción, porque hay otro que está más posicionado".

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

