Ex Valencia de España suena para convertirse en nuevo técnico de Universitario: "Jerarquía"

La directiva de Universitario de Deportes ha incrementado considerablemente la intensidad de la búsqueda de su nuevo técnico para reemplazar a Jorge Araujo y encaminar al equipo a conquistar el Torneo Clausura y, posteriormente, la Liga 1 2026. En ese panorama, recientemente apareció el nombre de un laureado entrenador que alcanzó la gloria con el Valencia de España y ganó varios títulos.

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Ex Valencia de España suena para dirigir a Universitario

Durante el programa 'Y uno feliz', Gustavo Peralta brindó nuevos detalles sobre la búsqueda de Universitario de su nuevo entrenador. Al respecto, el periodista deportivo señaló que una de las opciones que baraja la directiva es la llegada del DT Héctor Cúper, uno de los entrenadores más reconocidos a nivel mundial.

Según indicó, el técnico argentino es una de las opciones que más agradan en la 'U', especialmente por los títulos que ha conseguido, su vasta experiencia y su gran manejo de vestuarios. Cabe indicar, además, que no dirige desde 2024.

Héctor Cúper suena para ser nuevo DT de Universitario este 2026.

"Héctor Cúper sí es una opción, me dicen que sí es una posibilidad. Sus características son títulos, experiencia, manejo de grupo y jerarquía. Es tipo Fossati, solo que argentino", indicó el reconocido comunicador.

No obstante, más adelante, Peralta también aseguró que Cúper no es la única opción que maneja la directiva crema, ya que considera que hay otro entrenador mejor posicionado para asumir la dirección técnica de Universitario, aunque no reveló nombres.

"Héctor Cúper quiere dirigir también a su club de origen, tiene 70 años. Es un capo, pero había que ver si termina dándose no digo que es la primera opción, porque hay otro que está más posicionado" , acotó.

Héctor Cúper y su fructífero paso por Valencia de España

Héctor Cúper llegó a las filas del Valencia en la temporada 1999, luego de haber hecho historia con el Mallorca. Con los blanquinegros dirigió más de 100 partidos durante los tres años que estuvo en el club y es especialmente recordado por haber conseguido el título de la Supercopa de España de 1999. Además, alcanzó dos finales consecutivas de Champions League, aunque las terminó perdiendo.

¿Cuántos títulos ganó Héctor Cúper?

Héctor Cúper ha dirigido a varios equipos a nivel mundial y a diversas selecciones, por lo que no es extraño que haya conseguido importantes títulos. Este es su palmarés: