¿Kily González será técnico de Universitario para lograr el tetra? Lo último que se sabe

Conoce la última información sobre la posible llegada de Kily González como nuevo técnico de Universitario de Deportes para salir campeones de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
¿Kily González será nuevo técnico de Universitario de Deportes?
¿Kily González será nuevo técnico de Universitario de Deportes? | Composición: Líbero
Universitario de Deportes, bajo la administración de Franco Velazco, continúa en la búsqueda del nuevo entrenador del equipo con la mira puesta en conquistar la Liga 1 2026 y alcanzar así el tetracampeonato nacional. En ese contexto, se dio a conocer la decisión que adoptó el club crema respecto a la posible llegada de Kily González como próximo técnico.

El periodista Gustavo Peralta recurrió a sus redes sociales para informar sobre si Universitario tiene interés en González como nuevo entrenador de cara al tramo final de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El citado comunicador señaló que, por ahora, el administrador de Universitario, Franco Velazco, no ha realizado ningún avance para cerrar el fichaje del argentino de 51 años, pese a que antes se habían llevado a cabo reuniones y conversaciones.

Kily González no será técnico de Universitario de Deportes

“No hay nada avanzado entre la U y el Kily González. Si bien (como informamos en exclusiva) se dieron conversaciones, reuniones, al día de hoy todo sigue igual. El club crema ve otras opciones”, afirmó Peralta.

Así, Universitario de Deportes descartó por completo la posibilidad de incorporar a Kily González como nuevo técnico en reemplazo de Javier Rabanal, por lo que ahora analiza otros perfiles de entrenadores.

Universitario definió la fecha de la llegada del nuevo técnico

Gustavo Peralta informó que Universitario, bajo la administración de Franco Velazco, ya tomó una decisión y no va a continuar disputando partidos bajo el interinato de Jorge Araujo, por lo que en la semana del 11 al 17 de mayo se definirá al nuevo técnico del cuadro merengue.

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

