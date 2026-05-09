Gareca dio importante anuncio sobre su futuro tras ser vinculado a Universitario: "Puedo volver"

Universitario de Deportes continúa en la búsqueda de un nuevo técnico, luego de la salida de Javier Rabanal y mientras Jorge Araujo ejerce de manera interina. En medio de este proceso para definir al próximo estratega crema, el nombre de Ricardo Gareca fue vinculado con insistencia al club, debido a su anterior paso por la dirección del equipo. Por ello, después de varias semanas, el ‘Tigre’ decidió pronunciarse para contar cuál será su futuro y dónde le gustaría fichar.

Ricardo Gareca reveló su futuro tras ser vinculado a Universitario de Deportes como nuevo técnico

En conversación con ESPN, Gareca fue interrogado acerca de su continuidad como entrenador de cara a la mitad de la temporada de 2026, después del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque su nombre se asocia con fuerza a Universitario, el ‘Tigre’ dejó entrever que conserva una deuda pendiente en el fútbol argentino como entrenador. Por ello, manifestó que le gustaría regresar a la Liga Profesional Argentina, ya que considera que su paso por Vélez Sarsfield no resultó tan satisfactorio.

Ricardo Gareca reveló que le gustaría volver a dirigir en la Liga Profesional Argentina

“Me gustaría insertarme de nuevo en Argentina. Tuve un breve paso por Vélez y no me fue bien. Cuando termine el Mundial, puedo volver”, aseguró el extécnico de la selección peruana.

Universitario y la posibilidad de fichar a Ricardo Gareca como nuevo técnico

En una conferencia de prensa, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, reveló si el club quería fichar a Ricardo Gareca como nuevo técnico tras la salida de Javier Rabanal. "Se hizo la evaluación claramente y se encontraba el profesor Ricardo Gareca. Dentro de la evaluación quedó contemplado no continuar ni realizar ningún tipo de acercamiento con él, porque no se encontraba dentro de lo que nosotros estábamos buscando. Eso para descartarlo, digamos, de plano, y que no se hagan más novelas y que se estén manoseando nombres de profesionales, grandes e importantes, pero de parte nuestra no ha habido ningún intención a priori”, afirmó.