Se fue de Universitario y ahora sacude el mercado firmando por histórico club campeón: "Bienvenido"

Universitario de Deportes protagonizó varios movimientos durante el último mercado de fichajes de la Liga 1. El cuadro crema incorporó a distintos jugadores, aunque también permitió la salida de varios futbolistas que no tenían minutos en el club. Ese es el caso de una joven promesa que optó por dejar la institución de Ate y que ahora fue presentada por un histórico campeón.

Se fue de Universitario y fue anunciado por histórico club campeón

Uno de los jugadores que dejó las filas de Universitario para esta temporada es el portero Brandon Taylor Caroll Tello, quien destacó en gran medida en las divisiones menores del club hasta su salida. Sin embargo, recientemente fue anunciado como fichaje de Deportivo Municipal, un histórico club nacional.

Los ‘Ediles’ comunicaron oficialmente la llegada del guardameta de 19 años para esta temporada a través de sus canales oficiales y señalaron que su contrato es válido por toda la temporada 2026. Con esta incorporación, buscan potenciar su plantel para disputar la Copa Perú.

Brandon Taylor Caroll, exportero de Universitario, fue anunciado como fichaje en Deportivo Municipal.

"¡Bienvenido a La Academia! Taylor Caroll firma su vínculo y vestirá la franja por toda la temporada 2026. ¡Echa Caroll!" fue el mensaje que dejó el club al jugador en sus redes sociales.

Esta también representará una gran oportunidad para que Brandon Caroll pueda adquirir regularidad en uno de los equipos más históricos del fútbol peruano y ayudarlo en su lucha por concretar el ascenso.

Brandon Taylor Caroll y su paso por Universitario

Taylor Caroll inició su carrera deportiva en las menores de Universitario de Deportes y pasó por distintas categorías. En 2025, dejó la categoría Sub-20 y fue promovido al equipo de reserva que jugó la Liga 3, aunque también tuvo participación en el Torneo Juvenil Sub-18.

Su rendimiento también lo llevó a ser considerado en diversas convocatorias de las categorías inferiores de la selección peruana.