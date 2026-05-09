0
ANTESALA
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Apertura

Se fue de Universitario y ahora sacude el mercado firmando por histórico club campeón: "Bienvenido"

Futbolista decidió poner fin a su estadía en Universitario por falta de minutos y ahora fue anunciado por todo lo alto en un club campeón nacional por todo el 2026.

Angel Curo
Se fue de Universitario y ahora sacude el mercado firmando por histórico club campeón
Se fue de Universitario y ahora sacude el mercado firmando por histórico club campeón | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes protagonizó varios movimientos durante el último mercado de fichajes de la Liga 1. El cuadro crema incorporó a distintos jugadores, aunque también permitió la salida de varios futbolistas que no tenían minutos en el club. Ese es el caso de una joven promesa que optó por dejar la institución de Ate y que ahora fue presentada por un histórico campeón.

Universitario buscaría el fichaje de DT que fue campeón en Ecuador. Foto: composición Líbero/Universitario

PUEDES VER: Universitario buscará estremecer el mercado con DT que fue campeón de Ecuador: "Es real el interés"

Se fue de Universitario y fue anunciado por histórico club campeón

Uno de los jugadores que dejó las filas de Universitario para esta temporada es el portero Brandon Taylor Caroll Tello, quien destacó en gran medida en las divisiones menores del club hasta su salida. Sin embargo, recientemente fue anunciado como fichaje de Deportivo Municipal, un histórico club nacional.

Los ‘Ediles’ comunicaron oficialmente la llegada del guardameta de 19 años para esta temporada a través de sus canales oficiales y señalaron que su contrato es válido por toda la temporada 2026. Con esta incorporación, buscan potenciar su plantel para disputar la Copa Perú.

Taylor Caroll, Universitario, Deportivo Municipal

Brandon Taylor Caroll, exportero de Universitario, fue anunciado como fichaje en Deportivo Municipal.

"¡Bienvenido a La Academia! Taylor Caroll firma su vínculo y vestirá la franja por toda la temporada 2026. ¡Echa Caroll!" fue el mensaje que dejó el club al jugador en sus redes sociales.

Esta también representará una gran oportunidad para que Brandon Caroll pueda adquirir regularidad en uno de los equipos más históricos del fútbol peruano y ayudarlo en su lucha por concretar el ascenso.

Brandon Taylor Caroll y su paso por Universitario

Taylor Caroll inició su carrera deportiva en las menores de Universitario de Deportes y pasó por distintas categorías. En 2025, dejó la categoría Sub-20 y fue promovido al equipo de reserva que jugó la Liga 3, aunque también tuvo participación en el Torneo Juvenil Sub-18.

Su rendimiento también lo llevó a ser considerado en diversas convocatorias de las categorías inferiores de la selección peruana.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario perdió 3-2 ante Sport Boys y desató preocupación a los hinchas cremas

  2. Universitario remece el mercado y presentó a 5 futbolistas para ganar la Liga: "Refuerzos"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano