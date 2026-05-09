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Rebagliati se refirió a los hinchas de la 'U' que celebraron tener como rival a Coquimbo: "Se abrazaron"

Tras las dos derrotas de Universitario ante Coquimbo Unido por Libertadores, Diego Rebagliati recordó la reacción efusiva de los hinchas cremas tras el sorteo Conmebol.

Diego Medina
Diego Rebagliati comentó sobre Universitario de Deportes.
Diego Rebagliati comentó sobre Universitario de Deportes. | Foto: X Movistar Deportes
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Universitario de Deportes volvió a tropezar ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. El conjunto chileno derrotó al cuadro crema en ambos partidos de la fase de grupos, por lo que Diego Rebagliati tomó la palabra durante un programa en vivo y recordó la reacción que tuvieron ciertos aficionados al conocer que la escuadra 'Pirata' iba a ser el rival de los merengues en esta edición del torneo de la Conmebol.

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Diego Rebagliati se refirió a los hinchas de Universitario

Muy aparte del análisis del rendimiento deportivo de Universitario ante Coquimbo Unido, el comentarista deportivo hizo un alto para recordar las sensaciones que se vivieron tras ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Muchos creyeron que la serie de los merengues iba a ser accesible, más aún por elencos que no estaban acostumbrados a disputar este certamen.

Ese fue el caso del conjunto chileno, que, al conocerse que iba a ser rival de Universitario de Deportes, hizo viral un sinfín de videos en los que los aficionados celebraron a viva voz enfrentar al 'Pirata'. Sin embargo, ahora los resultados han hablado y dejan en claro que en Copa Libertadores todo puede ocurrir.

"Hay algunos hinchas que, cuando hicieron la reacción al sorteo y salió Coquimbo, se abrazaron, y resulta que Coquimbo hizo 6 puntos con la 'U', algo parecido a lo que hizo Universitario el año pasado con Barcelona de Guayaquil", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Pese a esta desazón por perder ante Coquimbo Unido en Chile, Universitario de Deportes aún mantiene vivas sus esperanzas de afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Tiene dos partidos por delante ante Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia, por lo que no bajará los brazos en este grupo B, que está muy parejo al término de su cuarta jornada.

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario será por la Liga 1 2026 ante Sport Boys. Dicho compromiso se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau del Callao el próximo lunes 11 de mayo a partir de las 20.30 horas locales.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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