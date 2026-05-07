DT que sonó en Alianza Lima ahora es candidato para dirigir a Universitario: “Se reunieron”

Universitario de Deportes sigue disputando el Torneo Apertura de la Liga 1 y la Copa Libertadores bajo la dirección interina de Jorge Araujo; sin embargo, todavía no encuentra al entrenador principal que será el encargado de llevar las riendas del equipo hacia el tetracampeonato. Por eso, en medio de este contexto, se conoció que el club merengue buscó a un técnico que también sonó en Alianza Lima a inicios de temporada: estamos hablando de Omar De Felippe.

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Técnico que fue candidato en Alianza Lima ahora suena para dirigir a Universitario de Deportes

El periodista Gustavo Peralta señaló que, desde la dirigencia encabezada por Franco Velazco, ya sostienen reuniones con posibles técnicos candidatos a asumir el cargo de entrenador para lo que queda de 2026 en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El comunicador reveló que Omar De Felippe, quien en su momento fue buscado por Alianza, figura entre las principales alternativas de Universitario para asumir la dirección técnica del plantel. No obstante, no es el único nombre con el que se han reunido.

Omar de Felippe es uno de los principales candidatos para ser nuevo técnico de Universitario

“Se reunieron con Omar de Felippe. (…) Son dos nombres que gustan mucho. (...) Reunión de 1 y media con uno”, afirmó Peralta en su programa llamado 'Linkeados'.

Omar De Felippe fue candidato en Alianza Lima para ser su nuevo entrenador

Es importante mencionar que el argentino De Felippe fue una de las opciones que tenía Alianza Lima para asumir como entrenador tras la salida de Néstor Gorosito a fines del 2025. Desde Argentina, el periodista Germán García reveló que el cuadro blanquiazul lo buscó y era un gran candidato. Sin embargo, al final los blanquiazules terminaron fichando a Pablo Guede.

Clubes que dirigió Omar De Felippe