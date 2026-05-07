DT de Coquimbo Unido sorprende al llenar de elogios a tres jugadores de Universitario: "Opciones"

Universitario de Deportes está a puertas de jugar uno de los partidos más relevantes en lo que va de la temporada ante Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. Los cremas necesitan ganar en su visita a Chile para sacar ventaja sobre su rival en la lucha por llegar a octavos de final. En la previa de este duelo, el DT Hernán Caputto sorprendió al elogiar a tres jugadores merengues.

DT de Coquimbo Unido llenó de elogios a tres jugadores de Universitario

En la antesala del encuentro en Chile, el técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, se pronunció en conferencia de prensa y analizó el rendimiento de Universitario en sus últimos encuentros. En esa línea, el DT argentino sorprendió al destacar la importancia de Andy Polo, José Carabalí y Edison Flores.

El técnico de los Piratas indicó que tanto Polo como Carabalí son esenciales por el juego en las bandas y, en el caso del ‘Orejas’, remarcó que su posición como delantero le da grandes opciones a la U en diversas situaciones. No obstante, resaltó que su rendimiento ha mejorado, ya que sus rivales terminaban expulsados.

"En este caso (las expulsiones) le favoreció su juego, pero sin quitarle mérito puedo decir que es un rival que juega bien, que abre bien sus bandas tanto con Andy Polo como con José Carabalí. Junto a (Edison) Flores en ofensiva juntaron dos nueves y eso hace que tenga más opciones cuando centran o van por banda. Lo estuvimos trabajando y trataremos de neutralizar eso y hacer importante nuestro ataque”, señaló.

Asimismo, Hernán Caputto indicó que buscarán trabajar de la mejor manera para neutralizar a los tres jugadores, a fin de que no alcancen un gran rendimiento en el partido. A partir de allí, intentarán imponer su juego.

Universitario y sus opciones de llegar a octavos de final de Copa Libertadores

El equipo de Jorge Araujo tiene la obligación de vencer a Coquimbo Unido para aumentar sus opciones de clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Si Universitario obtiene el triunfo, sumará siete unidades en la tabla de posiciones y quedará a una sola victoria de asegurar su clasificación.