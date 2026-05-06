Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido: el imponente once crema para ganar por Libertadores
Conoce el once que alista Universitario de Deportes para su partido ante Coquimbo Unido en Chile por la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026.
No falta mucho para el partido trascendental entre Universitario vs Coquimbo Unido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Chile por la cuarta jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026. La serie de los cremas está pareja tras los primeros tres encuentros, por lo que es fundamental marcar diferencias en estos próximos 90 minutos. Dado la necesidad de ambos combinados, conoce las alineaciones que alistan Jorge Araujo y Hernán Caputto en buscan del triunfo.
Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido
Este es el once que viene trabajando Universitario de Deportes para su visita a Chile ante Coquimbo Unido: Miguel Vargas, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara, Andy Polo, José Carabalí, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores y Alex Valera.
Universitario afrontará su cuarto partido en la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores.
Universitario de Deportes no quiere experimentar en Chile y perfila un once semejante a lo que expuso en el Estadio Monumental ante Nacional de Uruguay. Los cremas se entendieron perfectamente y consiguieron su primer triunfo internacional en el 2026. Ahora, con la dirección de Araujo esperan cobrarse la revancha de lo que se sufrió en la ida.
Una de las dudas al día de hoy es en cuanto al arco, pero todo apunta a que Miguel Vargas volverá a tomar peso en el área para salvar la portería de los cremas. Asimismo, Alex Valera será la principal carta de gol de los merengues, quienes tienen el firme objetivo de sumar puntos fuera de casa y soñar con el pase a octavos de final.
Alineaciones de Coquimbo Unido vs Universitario
Este es el once que prepara Coquimbo Unido para vencer a los cremas: Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.
Coquimbo Unido busca hacer respetar su casa ante Universitario.
Coquimbo Unido no atraviesa un gran presente en las últimas jornadas disputadas, ya que ha conseguido dos derrotas entre Copa Libertadores y Liga Chilena. Pese a ello, es preciso indicar que el conjunto 'Pirata' no pierde en casa desde hace cuatro jornadas: dos victorias y dos empates. De hecho, en el certamen de la Conmebol igualó a uno ante Nacional de Uruguay.
Un aspecto a tomar en cuenta es que Coquimbo Unido vuelve ser local después de poco más de dos semanas. El 'Pirata' ha sumado tres cotejos en condición de visitante y ahora regresa para un choque de alto nivel ante Universitario de Deportes.
