Universitario vs. Coquimbo Unido juegan este jueves 7 de mayo, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha cuatro del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El cuadro crema tiene que ganar para continuar soñando con el pase a octavos. El duelo está pactado para iniciar a las 7.00 p. m. (en Perú) y 8.00 p. m. (en Chile). La transmisión EN VIVO del duelo estará a cargo de ESPN y Disney Plus.

Precisamente, el triunfo de Coquimbo en el Monumental desató un terremoto en Universitario. La primera víctima fue Javier Rabanal. El entrenador español dejó el club tras los malos resultados y su falta de comunión con el plantel. El director deportivo, Álvaro Barco, también fue cesado de su cargo.

Tras varias semanas de aquel suceso, Universitario pasó por una montaña rusa de emociones. Ahora, con Jorge Araujo como DT interino, el tricampeón del fútbol peruano encontró la calma y empieza a ilusionarse con clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En la U saben que el partido ante Coquimbo Unido no será fácil, pero entienden que, por historia y por sus hinchas, están en la obligación de lograr el triunfo. Coco Araujo apostará por su mejor oncena.

En el arco radica la duda; en la charla técnica, el entrenador definirá al dueño de la portería. La línea defensiva estará conformada por Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto.

Jorge Murrugarra se perfila como la gran novedad en la oncena. El jugador de 29 años empezó a ganar la disputa por el puesto a Jesús Castillo. Su presencia le permitió a Universitario encontrar el equilibrio en su juego.

Jorge Araujo es el entrenador interino de Universitario.

José Carabalí y Andy Polo continuarán como carrileros. Son elementos clave en la ofensiva de Universitario. Jairo Concha y Martín Pérez Guedes completarán la volante. Edison Flores seguirá como compañero de Álex Valera en el ataque.

Coquimbo Unido, por su parte, no atraviesa un gran momento. Registra dos derrotas consecutivas, en las que recibió seis goles. Hernán Caputto está cuestionado y, según los medios chilenos, si cae ante Universitario, su futuro estaría lejos del club.

Coquimbo Unido llega al partido contra la U tras perder con Colo Colo.

Diego Sánchez, referente de los Piratas, salió al frente para dejar un mensaje a sus hinchas. El portero pidió tranquilidad y señaló que lo mejor está por llegar. “Demos gracias de que estamos respirando. No achacarse. Arriba no más, que vienen cosas mejores. Vamos arriba no más“, expresó.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Coquimbo Unido?

El partido entre Universitario y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores se jugará este jueves 7 de mayo en tierras chilenas.

¿A qué hora juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (día siguiente)

México: 6.00 p. m.

Horarios del Universitario vs. Coquimbo Unido en Estados Unidos

Zona horaria Horarios Hora del Este (ET) 8:00 p.m. Hora del Centro (CT) 7:00 p.m. Hora de la Montaña (MT) 6:00 p.m. Hora del Pacífico (PT) 5:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs. Coquimbo Unido?

La transmisión de este partido entre Universitario y Coquimbo Unido estará a cargo de ESPN (para Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia). En Chile, el duelo será televisado por ESPN 5 y, en Argentina, por Fox Sports 3. Por streaming, el compromiso estará disponible en Disney Plus.

Paramount + transmite los partidos de la Copa Libertadores en Brasil.

Canal para ver Universitario vs. Coquimbo Unido en Estados Unidos

Fanatiz

beIN Sports

Universitario vs. Coquimbo Unido: Entradas

Para la galería visita, donde se ubicarán los hinchas de Universitario, la entrada cuesta $27.500.

Entradas para los hinchas de Universitario.

Universitario vs. Coquimbo Unido: historial

Universitario y Coquimbo solo se han enfrentado en dos ocasiones:

Universitario 0-2 Coquimbo Unido (14 de abril de 2026)

Universitario 1-1 Coquimbo Unido (20 de enero de 2024)

Universitario vs. Coquimbo Unido: pronóstico y apuestas

Apuestas Coquimbo Unido Empate Universitario Betsson 2.18 3.05 3.55 Betano 2.22 3.15 3.90 Bet365 2.15 3.10 3.75 1XBet 2.18 3.14 3.77 CoolBet 2.20 3.10 3.70 DoradoBet 2.18 3.23 3.97

Según diversos especialistas, las posibilidades de que Universitario se lleve el triunfo son de 31%, Coquimbo Unido tiene 41% y el empate es de 28%.

Universitario vs. Coquimbo Unido: posible alineación

Posible alineación de Universitario: Miguel Vargas (Diego Romero), Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Jorge Murrugarra (Jesús Castillo), José Carabalí, Andy Polo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Edison Flores y Álex Valera.

Posible alineación de Coquimbo Unido: Diego Sánchez, Elvis Hernández, Dylan Escobar, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Salvador Cordero, Dylan Glaby, Luis Riveros, Benjamín Chandia, Guido Vadalá y Lucas Pratto.