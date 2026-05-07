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Alex Valera adelantó a Universitario: delantero convirtió el 1-0 ante Coquimbo Unido tras un cabezazo
El delantero merengue aprovechó un rebote en el área chica tras un remate de Caín Fara y sacó un fuerte cabezazo para poner el 1-0 de Universitario ante Coquimbo Unido.
Terrible error de Rafael Lutiger que le permitió a Sosa anotar el 2-0 de Palmeiras sobre Cristal
'Flaco' López anotó un golazo para el 1-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal que silenció Matute
José Carabalí puso el 4-2 de Universitario y deja ardiendo el Grupo B de la Copa Libertadores
¡Golazo! Maximiliano Silvera marcó el 2-2 de Nacional en el Estadio Monumental
Caín Fara anotó el empate: sacó un fuerte remate para el 1-1 de Universitario ante Nacional
Nacional se quedó con 10 hombres: Rodríguez recibió la roja tras falta sobre Alex Valera
Maximiliano Gómez puso el 1-0 de Nacional sobre Universitario y silenció el Monumental
¡Golazo! Catriel Cabello anotó el 2-0 de Sporting Cristal sobre Junior en la Copa Libertadores
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