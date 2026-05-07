Universitario anotó el 1-0 de Coquimbo Unido por la copa Libertadores. | Foto: captura/ESPN

Alex Valera adelantó a Universitario: delantero convirtió el 1-0 ante Coquimbo Unido tras un cabezazo

El delantero merengue aprovechó un rebote en el área chica tras un remate de Caín Fara y sacó un fuerte cabezazo para poner el 1-0 de Universitario ante Coquimbo Unido.