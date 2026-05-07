Guido Vadalá anotó su doblete frente a Universitario por la Libertadores. | Foto: captura/ESPN

Coquimbo Unido le dio vuelta: Vadalá anotó su doblete y puso el 2-1 sobre Universitario

Guido Vadalá sacó un fuerte remate en el área chica y convirtió el segundo tanto de Coquimbo Unido sobre Universitario en Chile por la Copa Libertadores.