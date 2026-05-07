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Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores
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Grupo de Universitario en la Copa Libertadores: así va la clasificación
Guido Vadalá anotó su doblete frente a Universitario por la Libertadores. | Foto: captura/ESPN

Coquimbo Unido le dio vuelta: Vadalá anotó su doblete y puso el 2-1 sobre Universitario

Guido Vadalá sacó un fuerte remate en el área chica y convirtió el segundo tanto de Coquimbo Unido sobre Universitario en Chile por la Copa Libertadores.

Gary Huaman
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