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Coquimbo Unido le dio vuelta: Vadalá anotó su doblete y puso el 2-1 sobre Universitario
Guido Vadalá sacó un fuerte remate en el área chica y convirtió el segundo tanto de Coquimbo Unido sobre Universitario en Chile por la Copa Libertadores.
Alex Valera adelantó a Universitario: delantero convirtió el 1-0 ante Coquimbo Unido tras un cabezazo
Lucas Colitto marcó golazo para el 1-0 de Cusco FC sobre Estudiantes por la Copa Libertadores
Terrible error de Rafael Lutiger que le permitió a Sosa anotar el 2-0 de Palmeiras sobre Cristal
'Flaco' López anotó un golazo para el 1-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal que silenció Matute
José Carabalí puso el 4-2 de Universitario y deja ardiendo el Grupo B de la Copa Libertadores
¡Golazo! Maximiliano Silvera marcó el 2-2 de Nacional en el Estadio Monumental
Caín Fara anotó el empate: sacó un fuerte remate para el 1-1 de Universitario ante Nacional
Nacional se quedó con 10 hombres: Rodríguez recibió la roja tras falta sobre Alex Valera
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