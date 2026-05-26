Todo Universitario de Deportes pidió penal por mano de Tolima en el área. | Foto: captura/ESPN

¿Fue penal? Universitario reclamó mano en el área del jugador de Tolima pero el árbitro no cobró

Ni el árbitro ni el VAR revisaron esta polémica acción a favor de Universitario de Deportes, pues el balón le pegó en el brazo al futbolista Guzmán.