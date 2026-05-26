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¿Fue penal? Universitario reclamó mano en el área del jugador de Tolima pero el árbitro no cobró
Ni el árbitro ni el VAR revisaron esta polémica acción a favor de Universitario de Deportes, pues el balón le pegó en el brazo al futbolista Guzmán.
Gustavo Cazonatti anotó el 2-3 de Sporting Cristal sobre Junior y se ilusiona con la remontada
Yoshimar Yotún y su gran definición para el descuento de Sporting Cristal ante Junior
Kevin Pérez anotó el 2-0 de Junior sobre Sporting Cristal y los complica en la Libertadores
Polémico gol de Luis Muriel que el VAR validó para el 1-0 de Junior sobre Sporting Cristal
Irven Ávila anotó el 1-0 de Cristal sobre Junior, sin embargo fue anulado por posición adelantada
Era el gol del triunfo: Gassama dejó solo a Martín Pérez Guedes y este falló frente al arco
Coquimbo Unido le dio vuelta: Vadalá anotó su doblete y puso el 2-1 sobre Universitario
Guido Vadalá anotó el 1-1 de Coquimbo Unido ante Universitario por la Copa Libertadores
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