Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana: resultados y clasificaciones del grupo B

Se viene una jornada emocionante en la Copa Sudamericana, sobre todo en el Grupo B. Cienciano se enfrentará a Juventud y Atlético Mineiro se medirá con Puerto Cabello en la última fecha de la competición, que definirá el futuro de varios equipos.

Los cuatro clubes buscarán quedarse con la victoria, ya que la diferencia de puntos entre los tres primeros es mínima, mientras que el cuarto los sigue a solo una unidad.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Equipos PJ DG Puntos Puerto Cabello 5 -2 7 Cienciano 5 -2 7 Atlético Mineiro 5 1 7 Juventud 5 3 6

El ‘Papá’ se ilusiona con pasar a los octavos de final de la Sudamericana. Sin embargo, si queda en el tercer lugar, irá a los dieciseisavos de final por un camino más largo.

Resultados del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

21.05.26 | COP | Atlético-MG 2-0 Cienciano

21.05.26 | COP | Puerto Cabello 1-1 Juventud

¿Cuándo juega Cienciano?

El próximo partido de Cienciano será contra Juventud de Uruguay este miércoles 27 de mayo, encuentro que se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana).