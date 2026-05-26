¿A qué hora juega Cienciano vs Juventud y dónde ver partido por Copa Sudamericana?

Cienciano se enfrenta a Juventud de Las Piedras, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El duelo se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y es clave para las aspiraciones de ambos equipos de mantenerse en competencia en el certamen continental.

¿Cuándo juega Cienciano vs. Juventud?

El choque decisivo entre Cienciano y Juventud de Las Piedras se jugará este miércoles 27 de mayo y definirá el futuro del Grupo B de la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Juventud?

Revisa los horarios para ver el partido Cienciano vs. Juventud, de acuerdo con tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas

Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos: 18:00 horas (Miami y Nueva York) y 15:00 horas (Los Ángeles)

España y Francia: 00:00 horas (de la medianoche / inicio del día siguiente)

¿Dónde ver Cienciano vs. Juventud?

El choque internacional entre Cienciano y Juventud de Las Piedras será transmitido por DSports y también por streaming en la app de DGO. La señal estará disponible en Perú, Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela.

Cienciano vs. Juventud: previa del partido

El estadio Inca Garcilaso de la Vega albergará un partido clave. Cienciano jugará en casa con la obligación de imponerse ante Juventud de Las Piedras de Uruguay, en un duelo crucial por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Para el 'Papá de América', los 3.400 metros de altitud del Cusco deben convertirse en un factor determinante desde el inicio. La consigna es imponer condiciones y sumar tres puntos en casa para mantener viva la ilusión internacional de la Ciudad Imperial.

Cienciano se enfrenta a Juventud en el Cusco

La tabla de posiciones del Grupo B permanece ajustada. Mientras peruanos y uruguayos se enfrentan en la altura, la atención también estará puesta en Belo Horizonte, donde Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello completan la jornada. Con el panorama apretado, los cuatro equipos llegan a esta instancia con opciones reales de pelear por el boleto directo a los octavos de final o asegurar un cupo en los playoffs contra los transferidos de la Copa Libertadores.

El margen de error es mínimo en una noche en la que la estrategia será determinante. Cienciano sabe que proponer con inteligencia y eficacia frente al arco rival será clave para superar el bloque defensivo que suelen presentar los equipos uruguayos. Con el respaldo de su hinchada, el cuadro cusqueño buscará ratificar su peso internacional en un compromiso decisivo para sus aspiraciones en la Copa Sudamericana.