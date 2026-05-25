Alianza Lima y su fixture para el Clausura: menos salidas a la altura y más partidos de local

Tras coronarse como el flamante ganador del Torneo Apertura, la planificación en Alianza Lima para el Clausura en breve se pondrá en marcha. El conjunto blanquiazul se alista para afrontar la segunda mitad de la Liga 1 2026 con un panorama que, desde las matemáticas y la geografía, asoma mucho más favorable que el vivido en los primeros meses de la temporada. El calendario le otorgará un respiro clave al cuadro íntimo en un factor siempre determinante para el fútbol peruano: los viajes a las ciudades de altitud.

Durante el Torneo Apertura, el conjunto íntimo habrá completado un total de seis partidos en condiciones de altura tras medirse ante FC Cajamarca este domingo. En contraste, el fixture del Clausura le deparará solo cuatro visitas de este tipo, sin contar el viaje a Moquegua, una plaza considerada de semialtura o semillano (alrededor de 1.500 m. s. n. m.). Esta reducción del desgaste físico representa una ventaja estratégica que los victorianos buscarán capitalizar para seguir como protagonistas.

Las cuatro salidas de mayor exigencia geográfica para Alianza Lima en el segundo semestre ya están definidas. El cuadro blanquiazul deberá trasladarse a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos, a Arequipa para chocar contra Melgar, al Cusco para medir fuerzas ante Cusco FC y, finalmente, a Andahuaylas para rivalizar con Los Chankas. Fuera de esos escenarios, el llano predominará.

A este beneficio geográfico se suma el fortín de La Victoria. Alianza Lima disputará un total de nueve partidos en el Estadio Alejandro Villanueva durante el segundo torneo de la temporada, por encima de los ocho encuentros que afrontó en Matute a lo largo del Apertura. En casa, el registro íntimo ha sido sólido en la primera mitad del año, al ganar todos sus compromisos con la única excepción del empate 1-1 frente a Sporting Cristal.

Las bases de la Liga 1 2026 son claras: si Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, conquista también el Clausura, se coronará campeón nacional de forma automática, sin jugar finales. La opción luce cercana, pero en Matute nadie se confía; el plantel mantiene los pies sobre la tierra porque sabe que el tramo definitivo no admitirá el más mínimo pestañeo.

Eso sí, la disputa será intensa con equipos que no tienen magren de error. Rivales como Universitario, Sporting Cristal, Melgar y Cienciano jugarán el Clausura con la obligación de impedir la coronación del cuadro blanquiazul, por lo que saldrán decididos a arruinar la fiesta íntima.

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura