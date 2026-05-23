¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón nacional de la Liga 1 2026?
Conoce qué necesita Alianza Lima para ser campeón nacional de la Liga 1 tras proclamarse ganador del Torneo Apertura 2026 al vencer a Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima se proclamó ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 al vencer por 3-0 a Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Por eso, conoce qué necesita el club blanquiazul para coronarse campeón nacional del fútbol peruano esta temporada.
Alianza Lima y qué necesita para ser campeón nacional de la Liga 1 2026
De acuerdo con el reglamento oficial del campeonato, si Alianza Lima también se impone en el Torneo Clausura, se proclamará campeón nacional de forma automática. En caso de conquistar ambos torneos cortos, el equipo íntimo se librará de disputar los playoffs de fin de temporada.
No obstante, si otro equipo se queda con el Clausura, Alianza continuará en la disputa por el campeonato nacional. Tras haber ganado el Apertura, el conjunto victoriano ya tiene garantizado su pase a las semifinales de los playoffs.
En ese contexto, gran parte dependerá del lugar que el equipo ocupe en la tabla acumulada. Si finaliza entre los dos primeros, contará con ventaja deportiva y acceso a una fase decisiva en la definición del campeonato.
Por el contrario, si Alianza Lima termina en una posición más baja en la tabla acumulada, tendrá que afrontar una semifinal frente a otro clasificado y después disputar una final para intentar conquistar el título nacional.
Alianza se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tras vencer 3-0 a Los Chankas por la jornada 16, a una fecha de culminar el campeonato. El elenco dirigido por Pablo Guede demostró jerarquía para imponerse en el Estadio Alejandro Villanueva.
