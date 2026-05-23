Butrón dio firme comentario sobre la continuidad de Guillermo Viscarra en Alianza: "La verdad..."

Alianza Lima venció a Los Chankas y se proclamó campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Antes de ello, Leao Butrón, figura histórica del cuadro íntimo, hizo un fuerte comentario sobre el futuro de Guillermo Viscarra en el equipo blanquiazul, luego de que sumara pocos minutos como titular.

Leao Butrón y su comentario sobre la continuidad de Guillermo Viscarra en Alianza Lima

En conversación con Movistar Deportes, Butrón fue consultado sobre el puesto de arquero en Alianza, ya que actualmente el titular es Alejandro Duarte y Viscarra quedó relegado a la suplencia por decisión de Pablo Guede.

Para el ícono aliancista, el compañerismo entre los guardametas del club blanquiazul es bueno, pues ha notado que el peruano y el boliviano se apoyan en cada partido que disputan.

Video: Movistar Deportes

Asimismo, Leao Butrón dejó en claro que no sabe si Guillermo Viscarra se irá o continuará en Alianza Lima. Sin embargo, aseguró que durante su etapa como arquero titular cumplió de forma correcta.

"Muy interesante lo de Viscarra, porque demuestra ser profesional. Más allá de que siga con nosotros más adelante, no lo sé, yo la verdad que desconozco totalmente lo que pueda pasar de acá en adelante, pero creo que hasta el día de hoy, y seguramente hasta cuando esté con nosotros, ha demostrado lo profesional que es. Cuando tapó lo hizo muy bien, y ahora le está tocando a Alejandro y se ve un apoyo total hacia el arco de Alianza Lima, que finalmente es lo más importante", afirmó.

Guillermo Viscarra en Alianza Lima 2026

Guillermo Viscarra ha disputado solo un partido de 16 posibles en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, ha sido una pieza importante del equipo para que se consagre campeón del primer torneo de la temporada.