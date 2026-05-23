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Alianza Lima vs Chankas por Torneo Apertura 2026

Jairo Vélez anotó el gol que le está dando el título del Torneo Apertura a Alianza Lima

A los 12 minutos del primer tiempo, Alianza Lima marcó el 1-0 sobre Los Chankas y ya sueña con el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Jairo Vélez anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Los Chankas
Jairo Vélez anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Los Chankas | Composición: Líbero/ L1MAX
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Alianza Lima se enfrenta con Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva, y Jairo Vélez fue quien abrió el marcador con un tanto que, por ahora, le está dando al club blanquiazul el título del primer certamen de la temporada.

Jairo Vélez anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Los Chankas

A los 12 minutos del primer tiempo, Vélez recibió un excelente pase de Esteban Pavez y, acto seguido, remató al arco para concretar el gol de Alianza ante Los Chankas.

Al marcar su gol, el futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano lo celebró con gran entusiasmo junto a sus compañeros, porque esa anotación representa el comienzo de la conquista del Torneo Apertura 2026.

Video: L1MAX

Con este tanto, Jairo Vélez firmó su tercer gol con Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Antes ya le había convertido a FBC Melgar en la fecha 6 y después a Cusco FC en la jornada 11.

Alianza Lima cerca de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima puede proclamarse campeón del Apertura de la Liga 1 si logra vencer a Los Chankas en la fecha 16 del torneo en el Estadio Alejandro Villanueva. Si el club blanquiazul gana ante el cuadro de Andahuaylas, podrá celebrar con su hinchada el título del primer campeonato del 2026.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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