Universitario vs Pirata FC EN VIVO por la Copa de la Liga Caliente: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver

Universitario se medirá ante Pirata FC en la primera jornada de la Copa de la Liga 2026, en el encuentro que se jugará HOY viernes 12 de junio desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Mansiche de Trujillo. Sigue aquí cuál será la señal con transmisión exclusiva de la competencia nacional.

Universitario vs Pirata FC por la Copa de la Liga Caliente:

La Liga 1 entró en un corto receso, pero el fútbol peruano no se detiene y da paso a la novedosa Copa de la Liga Caliente 2026, competencia en la que equipos de primera y segunda división se medirán en un campeonato intermedio mientras dure el Mundial 2026.

Esto servirá para que clubes como Universitario se reivindiquen de sus irregularidades temporadas. sin embargo, hay muchas posibilidades de que Héctor Cúper se concentre en la preparación de su plantel para asumir el Torneo Clausura, por lo que el equipo de reserva sería el encargado de asumir parte de esta liga.

Universitario anunció partido para la Copa de la Liga Caliente.

Por su lado, el cuadro del norte tiene la consigna de repotenciarse para mantenerse en la lucha de la Liga 2, torneo en el que se encuentra en plena disputa por los primeros lugares. Ahora se ubica cuarto en la tabla de posiciones, tras caer ante Carlos Mannucci por la mínima diferencia (1-0).

Universitario vs Pirata FC: posibles alineaciones

Universitario: por confirmar

Pirata FC: Quiroz; Ledesma, Hoyos, Soto, Carrillo; Canseco, Carhuallanqui, Morales; Rodríguez, Carbajal.

¿A qué hora juega Universitario vs Pirata FC?

De acuerdo con la programación oficial de la Copa de la Liga Caliente, el duelo entre Universitario vs Pirata FC iniciará a las 8.00 p. m.

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. del sábado 13.

¿En qué canal ver Universitario vs Pirata FC?

Quienes quieran seguir el partido EN VIVO ONLINE entre Universitario y Pirata FC, correspondiente a la primera fecha del grupo D de la Copa de la Liga Caliente 2026, podrán hacerlo a través de Bicolor+, plataforma que emitirá el compromiso en su canal oficial de YouTube.

Universitario vs Pirata FC: antecedentes