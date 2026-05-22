Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: El imponente once de Guede para salir campeón del Apertura

Se define el título del Torneo Apertura con el duelo entre Los Chankas vs. Alianza Lima. En Matute, los blanquiazules buscarán los tres puntos que les permitan alcanzar el primer título de la temporada. Sin embargo, el conjunto de Andahuaylas quiere dar el golpe y llevar la definición del campeonato a la última fecha. Te presentamos las alineaciones que utilizarán ambas escuadras para esta 'final'.

Posible alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero (Gentile), Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

A lo largo del Apertura, Alianza consolidó una idea de juego y alcanzó resultados que le permitieron mirar desde lo más alto a sus contrincantes. Ahora, los íntimos están a 3 puntos de lograr el título del primer certamen de la Liga 2026.

Guede no realizará experimentos ante Los Chankas, mantendrá la base del equipo que venció a Cienciano. Las novedades serán el regreso de Mateo Antoni y Fernando Gaibor.

El defensor cumplió su fecha de suspensión y estará desde el inicio para hacer dupla con Garcés en la zaga central.

Paolo Guerrero seguirá como principal referente en ataque. El 'Depredador' es el goleador de Alianza Lima y su liderazgo es clave para el grupo.

Posible alineación de Los Chankas

José Camacho, Oshiro Takeuchi, Gonzalo Risso, Michael Kaufman, David Gonzáles, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Jarlin Quintero, Junior Torres, Janio Pósito y Nicolás Torres.

Los Chankas llegan a Matute con la obligación de ganar; otro resultado los alejará del sueño de conquistar el Apertura. Ante la baja de sus principales elementos, Walter Paolella se ve obligado a meter mano a su equipo.

En una entrevista para Estudio Fútbol, el entrenador de Los Chankas fue directo y señaló que van a luchar hasta el final para conseguir el Apertura.

'Nos jugamos una final. Muchos medios lo dan como campeón: no hay esperanza o posibilidades numéricas reales, que de hecho existen', expresó el DT.