Alineaciones de Universitario vs CD Moquegua: el once que prepara Héctor Cúper por el Apertura
Conoce la alineación de Universitario para enfrentar a CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes se alista para su partido ante CD Moquegua por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los cremas tendrán a Héctor Cúper debutando en el certamen local, luego del empate obtenido en Uruguay ante Nacional por la Copa Libertadores. Conoce la alineación de los merengues y moqueguanos, que quieren como sea sumar tres puntos en esta recta final del primer torneo peruano.
Alineación de Universitario
Este es el once que trabaja Héctor Cúper en busca de los tres puntos para Universitario: Miguel Vargas, Cain Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, César Inga, Jorge Murrugarra, Miguel, Martin Perez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores y Lisandro Alzugaray.
Héctor Cúper debuta como DT de Universitario en la Liga 1.
Universitario de Deportes no contará con Andy Polo, José Carabalí y José ‘Tunche’ Rivera. El cuadro crema tendrá estas tres ausencias para afrontar el cotejo en el Estadio 25 de Noviembre, por lo que tratará de poner lo mejor que tiene en este encuentro del Apertura. Vale aclarar que los merengues reservarán algunos futbolistas pensando en lo que será su 'final' ante Deportes Tolima por la clasificación a octavos de final.
Alineación de CD Moquegua
Así se presentará CD Moquegua para superar a los cremas en casa: Renzo Figueroa, Aldair Perleche, Juan Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuen, Cristian Mejía, Claudio Ramírez, Diego Ramírez, Eros Montenegro, Allonso Dávila y Jeferson Collazos.
CD Moquegua se alista para su partido ante Universitario.
En el caso de CD Moquegua, no modificará mucho su alineación en comparación con otros compromisos. Está claro que el elenco liderado por Jaime Serna quiere cortar su mala racha de tres partidos seguidos sin ganar, por lo que ahora espera hacerse fuerte en casa con jugadores que poco a poco se entienden dentro del campo.
