Director de Chankas calienta la previa del partido ante Alianza Lima: "Se asustaron" - VIDEO

Alianza Lima recibe a Chankas en Matute con el objetivo de coronarse campeón del Torneo Apertura 2026. El equipo de Andahuaylas arribó a la capital con la intención de malograr la fiesta en Matute, y así lo hizo saber Zoe Ganoza, director deportivo del cuadro guerrero, al referirse a los blanquiazules. Saben que el club de La Victoria tomó la decisión de no permitir el ingreso de hinchas visitantes.

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En diálogo con Jax Latin Media, Ganoza dejó en claro que este choque entre Alianza Lima y Chankas será una final. Los de Andahuaylas mantienen vivas sus esperanzas de pelear el Torneo Apertura 2026, por lo que harán de todo para ganar en Matute. Además, no ocultó su malestar al ver que la directiva prohibió el ingreso de sus aficionados.

Ante este panorama, el director deportivo de Chankas afirmó que harán lo mismo en el encuentro que disputen por el Torneo Clausura 2026. Entiende que Alianza Lima juega este partido desde días atrás, por lo que esperan hacer todo lo posible para conseguir la victoria en campo blanquiazul.

“Es un partido muy interesante. Ellos antes están jugando su partido. Alianza sabe que es un partido de una final. No nos dieron acceso a nuestra hinchada. Ya está. Nosotros igual, cuando ellos tengan que ir a Andahuaylas pasará lo mismo. Ellos son los que tienen más presión que nosotros. En Lima hay mucha hinchada de Chankas. El año pasado en el Nacional llenaron casi oriente y por ahí los de Alianza un poco que se asustaron por el tema de que la visitante lo iba a llenar y hacer bulla, por eso restringieron. Esto es fútbol. Todo da vueltas“, manifestó.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Alianza Lima vs Chankas: fecha, hora y canal

El partido entre Alianza Lima y Chankas por el Torneo Apertura 2026 se juega este sábado 23 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva. Todo comienza a las 8.30 p. m. con transmisión de L1 MAX y Movistar Deportes.