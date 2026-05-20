Destacado delantero uruguayo impacta al expresar su deseo de jugar con Universitario: "Ilusión"

Universitario de Deportes está por afrontar un duro encuentro ante Nacional, en el que tendrá el objetivo de vencer para mantener opciones de llegar a octavos de final de la Copa Libertadores y dejar de lado su mal momento en la Liga 1, una situación que llevó al club a buscar nuevos fichajes. En medio de ello, un delantero uruguayo sorprendió al expresar su anhelo de vestirse de crema.

Destacado delantero uruguayo expresó su deseo de jugar con Universitario

Se trata de Jonathan Dos Santos. El atacante uruguayo conversó con el periodista Gustavo Peralta, en el programa ‘Hablemos de MAX’, y fue consultado sobre si le gustaría tener la posibilidad de volver a Universitario en la última etapa de su carrera profesional.

Ante ello, Dos Santos fue claro al indicar que, desde su salida del club, siempre mantuvo la ilusión de poder volver a la escuadra de Ate. Sin embargo, reveló que nunca volvió a tener contacto con alguien de la directiva, pero espera que pueda suceder en un futuro.

Video: Hablemos de MAX.

"Yo creo que sí, la ilusión de poder volver a jugar en la 'U' siempre está. Nunca hubo un acercamiento, pero siempre mis deseos estuvieron de recibir ese llamado. Yo me siento bien físicamente, contento y no sé cuándo me retiraré", manifestó el destacado artillero.

En esa línea, el atacante uruguayo indicó que actualmente atraviesa un gran momento, por lo que aún no contempla la opción de anunciar su retiro del fútbol profesional.

Jonathan Dos Santos y su paso en Universitario

Jonathan Dos Santos llegó al conjunto crema en 2020 como una de las incorporaciones más destacadas de la institución. Con Universitario logró conquistar el Torneo Apertura, aunque no logró alzar el campeonato nacional. El uruguayo dejó una buena impresión y se afianzó como uno de los máximos anotadores del equipo.

En esa temporada jugó 25 encuentros, anotó 14 tantos y registró una asistencia, números que llamaron la atención de Querétaro, de la Liga MX, club al que se integró un año más tarde.