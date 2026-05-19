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Guastavino dio rotundo calificativo a Cúper en medio de su debut con Universitario: "Es un..."
Héctor Cúper está cerca de hacer su debut oficial como técnico de Universitario de Deportes y tras ello, Diego Guastavino, campeón con el club crema, dio fuerte calificativo sobre el entrenador.
Universitario de Deportes comenzó una nueva etapa con la llegada de Héctor Cúper como flamante entrenador y su gran debut será contra Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. En medio de ello, Diego Guastavino no se guardó nada y lanzó un fuerte calificativo sobre el técnico argentino.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs Nacional: el posible primer once de Héctor Cúper en Libertadores
Diego Guastavino y su fuerte calificativo a Héctor Cúper en medio de su debut con Universitario de Deportes
En conversación con el programa 'Juego Cruzado' del canal Denganche, Guastavino fue consultado sobre diversos temas vinculados con la actualidad de Universitario en Liga 1 y la Copa Libertadores.
Por eso, en medio de esta conversación, el campeón crema en 2013 fue consultado sobre la llegada de Cúper como nuevo entrenador del club, tras la crisis deportiva que atraviesa la escuadra merengue.
Video: Denganche
Para Diego Guastavino, el fichaje de Héctor Cúper como técnico de Universitario de Deportes supone un salto de calidad, ya que el entrenador argentino puede sacar al club crema del mal momento.
"Me sorprendió la llegada de Héctor Cúper a la 'U'. Es un técnico de mucho prestigio. Esperemos que pueda reconstruir a Universitario. Genera mucha expectativa en la gente y en los jugadores, que ahora tienen que confirmar por qué están jugando ahí", afirmó.
Héctor Cúper debutará con Universitario ante Nacional por Copa Libertadores
Cúper debutará como técnico de Universitario y enfrentará a Nacional de Uruguay por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo. El entrenador argentino de 70 años prepara un once inédito para sumar tres puntos de visita.
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