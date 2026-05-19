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¿Qué necesita Universitario ante Nacional tras victoria de Coquimbo Unido sobre Tolima en Libertadores?

Conoce qué resultado necesita Universitario de Deportes ante Nacional tras la derrota de Deportes Tolima contra Coquimbo Unido para clasificar en la Copa Libertadores.

Luis Blancas
Universitario y los resultados que necesita ante Nacional tras victoria de Coquimbo Unido a Deportes Tolima en Copa Libertadores
Universitario y los resultados que necesita ante Nacional tras victoria de Coquimbo Unido a Deportes Tolima en Copa Libertadores | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes tiene una gran oportunidad de ubicarse en el segundo lugar de su grupo en la Copa Libertadores 2026 tras la derrota de Deportes Tolima ante Coquimbo Unido. Conoce qué resultados necesita el club crema contra Nacional de Uruguay para subir posiciones e ir asegurando su clasificación a la siguiente ronda de ‘La Gloria Eterna’.

Alineaciones de Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

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Universitario y los resultados que necesita ante Nacional tras la victoria de Coquimbo Unido sobre Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Universitario vuelve a depender de sí mismo si desea clasificar a los octavos de final de la Libertadores y ahora solo deberá ganar 3-0 ante Nacional el miércoles 19 de mayo en el Estadio Gran Parque Central, en Uruguay.

Universitario y Nacional se enfrentarán en un partido decisivo por la jornada 5 de la Copa Libertadores 2026

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Esto se debe a que tiene 4 puntos y una diferencia de goles de -1, mientras que Deportes Tolima tiene 7 unidades con +1. Esto quiere decir que, si gana por goleada al club uruguayo, los merengues podrían quedarse con el segundo lugar a falta de una fecha para que termine la fase de grupos.

Asimismo, un empate ante Nacional de Uruguay también beneficia a Universitario de Deportes, pero solo si logra vencer en la última fecha (el martes 26 de mayo) a Tolima en el Estadio Monumental de Ate, ya que este encuentro definirá quién clasifica y quién no.

Coquimbo Unido está cerca de clasificar a octavos de Copa Libertadores tras vencer a Deportes Tolima

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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026

CLUBPJDGPUNTOS
1. Coquimbo Unido5310
2. Deportes Tolima517
3. Universitario de Deportes4-14
4. Nacional4-34
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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