Hackeo de Google Maps se vuelve viral tras el cambio de nombre al estadio del Real Madrid: “Mbappé…”

El mítico estadio Santiago Bernabéu se volvió viral rápidamente en redes sociales. Un grupo de hackers logró modificar el nombre del recinto del Real Madrid en Google Maps y le colocaron un nombre cargado de ironías y burlas hacia el elenco blanco.

Esto en medio de la crisis que atraviesa el Madrid. Entre los nombres se hacía alusión a jugadores como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni. Además, también se mencionó al Barcelona, rival histórico.

Hackers cambian el nombre del estadio del Real Madrid

Entre los ataques, se puede ver la referencia a Mbappé, quien en las últimas horas ha sido muy cuestionado por los cruces que ha tenido con Álvaro Arbeloa. “Mbappé dictador” fue el irónico mote que le colocaron.

Así le colocaron al estadio del Real Madrid

Uno de los nombres que más se repitió fue el de “Knockout de Tchouaméni”. La referencia apunta de lleno al bochornoso episodio entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, que presuntamente acabó en una pelea dentro del vestuario y terminó filtrándose a la prensa internacional.

Knockout de Tchouaméni colocó un grupo de hackers

Otro de los lemas que más repercusión obtuvo fue el de “Campo de entrenamiento del Barça”. La expresión aprovecha la rivalidad histórica entre Real Madrid y Barcelona y sugiere que el Bernabéu se ha convertido en lugar de prácticas para el eterno adversario.