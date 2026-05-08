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Real Madrid confirmó severa sanción a Federico Valverde y Tchoauméni tras pelea: "Concluyendo así"

Mediante un comunicado oficial, Real Madrid anunció la tajante medida sobre los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras pelea.

Diego Medina
Real Madrid anunció sanción a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.
Real Madrid anunció sanción a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. | Foto: Composición LÍBERO.
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En las últimas horas, Real Madrid informó oficialmente sobre la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchoauméni en los entrenamientos del cuadro blanco. En consecuencia, reveló que ambos futbolistas afrontaron medidas disciplinarias y aceptaron las duras sanciones que les impuso el club madridista por este hecho inaceptable.

Federico Valverde y Aurélian Tchouameni tuvieron un fuerte encontrón.

PUEDES VER: Real Madrid tomó fuerte medida contra Valverde y Tchouaméni tras protagonizar brutal pelea: "Ha decidido..."

Comunicado de Real Madrid sobre Federico Valverde y Aurélien Tchoauméni

"Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes."

Real Madrid

Comunicado de Real Madrid.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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