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Real Madrid confirmó severa sanción a Federico Valverde y Tchoauméni tras pelea: "Concluyendo así"
Mediante un comunicado oficial, Real Madrid anunció la tajante medida sobre los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras pelea.
En las últimas horas, Real Madrid informó oficialmente sobre la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchoauméni en los entrenamientos del cuadro blanco. En consecuencia, reveló que ambos futbolistas afrontaron medidas disciplinarias y aceptaron las duras sanciones que les impuso el club madridista por este hecho inaceptable.
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Comunicado de Real Madrid sobre Federico Valverde y Aurélien Tchoauméni
"Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes."
Comunicado de Real Madrid.
Noticia en desarrollo…
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