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Real Madrid informó estado de salud de Federico Valverde tras pelea con Tchouaméni: "10 a 14 días"

Real Madrid emitió un parte médico sobre Federico Valverde, quien tuvo que ser trasladado al hospital tras sufrir un golpe en la cabeza.

Antonio Vidal
Real Madrid emitió el parte médico de Valverde. Foto: IG
Real Madrid emitió el parte médico de Valverde. Foto: IG
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¡Las malas noticias para el Real Madrid continúan! Tras conocerse la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, muchos se preguntaban por el estado del segundo capitán del equipo blanco, pues como se sabe, el charrúa tuvo que ser trasladado al hospital debido a un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente.

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En este contexto, mediante sus redes sociales, el club blanco dio a conocer el estado de salud de Valverde, a quien se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.

Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, se lee en el parte médico que emitió el club.

Parte médico de Valverde

Parte médico de Valverde

¿Qué es un traumatismo craneoencefálico?

Un traumatismo craneoencefálico es una lesión que afecta al cerebro como producto de un impacto externo, como golpes, caídas o accidentes. Sus consecuencias pueden ir desde una conmoción leve hasta daños severos, con alteraciones inmediatas o incluso secuelas a largo plazo, además de cambios en el estado de conciencia.

Comunicado del Real Madrid

Tras los hechos ocurridos, el Real Madrid también tomó su postura y dio a conocer que se realizarán los procedimientos correspondientes.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, se lee en el comunicado del club español.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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