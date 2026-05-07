Los insólitos detalles que provocaron la pelea de Valverde y Tchoameni en el Real Madrid

En las últimas horas se conoció que Real Madrid enfrentaría una fuerte crisis interna, luego de que se revelara que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, dos de las figuras del cuadro blanco, protagonizaron otra terrible pelea que acabó con la hospitalización del segundo capitán del Madrid.

En ese sentido, con el pasar de las horas se han venido conociendo detalles sobre lo que habría originado este encontronazo entre el francés y el uruguayo. Cabe señalar que esta disputa se da previo al clásico español entre Real Madrid y FC Barcelona, y se pronostica que ambos jugadores no estarán presentes en el encuentro, lo cual representaría una dura baja.

Los insólitos detalles que provocaron la pelea de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

De acuerdo con la información proporcionada por el portal RMC Sport, la pelea entre estos dos jugadores merengues comenzó durante la sesión de entrenamiento.

De acuerdo con el portal, el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni habría comenzado durante un entrenamiento del Real Madrid, cuando el francés le propinó una dura patada al uruguayo. Aunque Tchouaméni intentó disculparse, Valverde no habría aceptado las disculpas y, desde ese momento, empezó a responder con entradas cada vez más fuertes, como una especie de venganza. La tensión siguió creciendo, al punto de que, tras finalizar la práctica, ambos jugadores discutieron e intercambiaron insultos.

Al día siguiente, el ambiente continuó siendo tenso, ya que Valverde incluso se habría negado a darle la mano al francés antes del entrenamiento. Minutos después, el uruguayo le dio una fuerte patada a Tchouaméni que terminó levantándolo del suelo. Ante la situación, Álvaro Arbeloa intentó calmarlos colocándolos en el mismo equipo durante la práctica, aunque la medida no dio resultado y los enfrentamientos continuaron.

Finalmente, todo terminó explotando en el vestuario, donde ambos futbolistas habrían iniciado una pelea física que obligó a varios compañeros a intervenir para separarlos. En medio del altercado, Valverde cayó al piso, sufrió un golpe en la cabeza y quedó inconsciente, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital acompañado por Arbeloa.

Real Madrid tomará drásticas medidas con Valverde y Tchouaméni

A esta información se suma la del periodista Fabrizio Romano, quien dio a conocer que el presidente del Real Madrid tomará acción ante este caso.

“El presidente del Real Madrid esta trabajando en tomar medidas tras otra pelea entre Tchouaméni y Valverde. Valverde terminó en el hospital, según informó Marca, el club prepara medidas disciplinarias para ambos jugadores”, informó mediante sus redes sociales.